Гороскоп на июль 2022 года: старайтесь не отпугнуть удачу!

Близнецы

Близнецы — это главные зодиакальные сангвиники. В июле им будет намного сложнее общаться с людьми, но не потому, что они растеряют все свои коммуникационные навыки, а потому, что среди людей гораздо меньше будет приветливых и добрых личностей из-за Нептуна. Первая половина месяца из-за отрицательно настроенного Меркурия может стать временем метаний и тревог. Это никак не исправить. Нужно просто пережить этот период и всё. Близнецам нужно помнить о том, что они сами выбирают свой путь и не зависят от других людей.

Рак

Ракам срочно нужно вспомнить обо всех дырах, через которые может утекать их жизненная энергия и силы. Нужно экономить свою энергетику, не растрачивая её на всякие бесполезные дела. Если вдруг что-то пойдет не так, не стоит гневить судьбу. Если ругать её за то, что происходит сейчас, это может поставить крест на будущих победах Раков. Тем не менее, ночные светила помогут этим людям отделить важное от напускного, расставить правильно приоритеты в жизни. Вторая половина июля — идеальное время для получения новых знаний и навыков.

Лев