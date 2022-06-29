Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым невероятно повезет в июле 2022

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в июле 2022 года.

По мнению Павла Глобы, наилучшим образом уже в следующем месяце будет складываться жизнь Раков. Представителей этого знака Зодика окружат вниманием, благодаря которому они получат повышение по службе, разовьют отношения и вдохновятся на новые свершения в творчестве. Раки, у вас будет много сил, повышена самооценка, а все планы будут претворяться в жизнь как будто бы сами собой.

Другие баловни судьбы, по мнению Павла Глобы, в июле 2022 года – Девы. В этом месяце перед вами откроются буквально все двери. Ваши успехи на работе наконец-то будут оценены по достоинству, а домашние выразят вам большую благодарность за ваши предпринятые усилия.