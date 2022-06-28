Видео с Аллегровой, которую прогнали на ее же концерте, стало хитом в Сети

«Аллегрова была, есть и будет. Умная, харизматичная, принципиальная»

«Люди, что с вами? Никогда не была поклонницей Аллгровой, но вы стали такими злыми…Это посетителям этого шоу»

«Не в ресторане же!»

«А в чем проблема? Не хочешь петь – не пой»

«Это же не концерт по заявкам!»

«Ну, ее можно понять, за столько лет может надоесть петь одно и то же», – пишут комментаторы.