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Видео с Аллегровой, которую прогнали на ее же концерте, стало хитом в Сети

Limon.ee
Видео с Аллегровой, которую прогнали на ее же концерте, стало хитом в Сети
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Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова Фото: Shutterstock

Артистка отказалась исполнять свои хиты, сообщает Topnews.

Российская певица Ирина Аллегрова попала в скандал, отказавшись на концерте петь свои известные хиты. Публика не смогла простить такого решения знаменитости и попыталась ее прогнать. Инцидент произошел на концерте в Рыбинске. Зрители засняли Аллегрову на сцене, когда она пыталась с ними поговорить.

В этот момент из зала начали кричать фанаты, требуя от певицы исполнить «Угонщицу», «Младший лейтенант». «Пожалуй, я пошла», – заявила Аллегрова и скрылась за кулисами.

Видео с инцидентом на концерте опубликовала поэтесса Лариса Рубальская.

«Вот так. «Угонщицу» петь не хочешь — уходи!» — подписала видео Рубальская.

А вот подписчики поэтессы заступились за Аллегрову, посчитав, что публика поступила неправильно.

«Аллегрова была, есть и будет. Умная, харизматичная, принципиальная»

«Люди, что с вами? Никогда не была поклонницей Аллгровой, но вы стали такими злыми…Это посетителям этого шоу»

«Не в ресторане же!»

«А в чем проблема? Не хочешь петь – не пой»

«Это же не концерт по заявкам!»

«Ну, ее можно понять, за столько лет может надоесть петь одно и то же», – пишут комментаторы.

Ларису Рубальскую тоже попрекнули за публикацию такого видео. Позже выяснилось, что видео было снято три года назад, оно также доступно в общем доступе. Снимали его на концерте Аллегровой в Рыбинске.

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