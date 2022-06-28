Видео с Аллегровой, которую прогнали на ее же концерте, стало хитом в Сети
В этот момент из зала начали кричать фанаты, требуя от певицы исполнить «Угонщицу», «Младший лейтенант». «Пожалуй, я пошла», – заявила Аллегрова и скрылась за кулисами.
«Вот так. «Угонщицу» петь не хочешь — уходи!» — подписала видео Рубальская.
А вот подписчики поэтессы заступились за Аллегрову, посчитав, что публика поступила неправильно.
«Аллегрова была, есть и будет. Умная, харизматичная, принципиальная»
«Люди, что с вами? Никогда не была поклонницей Аллгровой, но вы стали такими злыми…Это посетителям этого шоу»
«Не в ресторане же!»
«А в чем проблема? Не хочешь петь – не пой»
«Это же не концерт по заявкам!»
«Ну, ее можно понять, за столько лет может надоесть петь одно и то же», – пишут комментаторы.
Ларису Рубальскую тоже попрекнули за публикацию такого видео. Позже выяснилось, что видео было снято три года назад, оно также доступно в общем доступе. Снимали его на концерте Аллегровой в Рыбинске.