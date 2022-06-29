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Хлебникова впервые появилась на публике после восстановления лица

Limon.ee
Хлебникова впервые появилась на публике после восстановления лица
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Марина Хлебникова
Марина Хлебникова Фото: Shutterstock

Певица приняла участия в съемках ток-шоу, пишет Topnews.

Певица Марина Хлебникова после долгого отсутствия появилась в эфире шоу Первого канала “Пусть говорят”, выпуск которого был посвящен звездам 90-х Юрию Шатунову и Пьеру Нарцису.

Тем не менее факт появления Хлебниковой на шоу в качестве приглашенной звезды, знавшей Шатунова, также приковало внимание зрителей, так как этот выход в свет стал первым появлением на публике артистки после восстановления сильно пострадавшего в пожаре лица.

Напомним, в ноябре 2021 года Хлебникова заснула дома с сигаретой в руках, что стало причиной пожара, в результате которого певица серьезно пострадала. Однако судя по внешности артистки, следов ожогов, которые были до операций и реабилитации, совершенно не видно. Надо отметить, что поклонники лишь порадовались за своего кумира, пожелав ей крепкого здоровья.

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