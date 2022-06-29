Хлебникова впервые появилась на публике после восстановления лица

Тем не менее факт появления Хлебниковой на шоу в качестве приглашенной звезды, знавшей Шатунова, также приковало внимание зрителей, так как этот выход в свет стал первым появлением на публике артистки после восстановления сильно пострадавшего в пожаре лица.

Напомним, в ноябре 2021 года Хлебникова заснула дома с сигаретой в руках, что стало причиной пожара, в результате которого певица серьезно пострадала. Однако судя по внешности артистки, следов ожогов, которые были до операций и реабилитации, совершенно не видно. Надо отметить, что поклонники лишь порадовались за своего кумира, пожелав ей крепкого здоровья.