СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Вырезанные фрагменты и альтернативная концовка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» появились в Сети

В Сети появились неизвестные ранее кадры культовой комедии советского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Как оказалось, снятые в 70-х годах прошлого века кадры были подвергнуты серьезной цензуре, и из фильма вырезали несколько ключевых сцен.

Не вошедшие в итоговую версию картины кадры недавно нашли в архивах «Мосфильма». Пять эпизодов собрали в один ролик и опубликовали на YouTube. На одном из фрагментов запечатлено, как Жорж Милославский надевает черные перчатки. Также в неизданное попал фрагмент из царских хором: управдом Иван Васильевич Бунша интересуется, кто будет оплачивать банкет, Милославский отвечает: «Народ, батюшка!».

Однако цензоры, опасаясь реакции советских зрителей, вырезали этот эпизод из цильма. В итоге Милославский отвечает: «Уж точно не мы».

Также в первоначальном финале Жорж Милославский попал в руки милиции: в речном трамвайчике он сидит рядом с двумя девушками, а после того, как судно проплывает под мостом, рядом с мошенником сидят уже два правоохранителя.