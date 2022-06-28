Озеро Маарду – одно из популярнейших мест отдыха горожан. В особенно жаркие дни там настолько много народу, что организованная парковка выходит далеко за пределы предполагаемой зоны, а все ближе к озеру не остается места даже для одинокого полотенца.
Будний день – яблоку негде упасть: смотри какой шикарный гость на озере Маарду собрал десятки восторженных взглядов
Будний день – яблоку негде упасть: смотри какой шикарный гость на озере Маарду собрал десятки восторженных взглядов
Смотрите, какой аншлаг творился вчера на озере Маарду, несмотря на рабочий день. Вишенкой на торте стал потрясающий гость, который приплыл к самому берегу и привлек к себе массу внимания.
Похоже, внимание отдыхающих ему явно льстило, потому как лебедь уверенно позировали и долго находился вблизи людей.