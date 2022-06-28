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Будний день – яблоку негде упасть: смотри какой шикарный гость на озере Маарду собрал десятки восторженных взглядов

Limon.ee
Будний день – яблоку негде упасть: смотри какой шикарный гость на озере Маарду собрал десятки восторженных взглядов
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Озеро Маарду – одно из популярнейших мест отдыха горожан. В особенно жаркие дни там настолько много народу, что организованная парковка выходит далеко за пределы предполагаемой зоны, а все ближе к озеру не остается места даже для одинокого полотенца. 

Смотрите, какой аншлаг творился вчера на озере Маарду, несмотря на рабочий день. Вишенкой на торте стал потрясающий гость, который приплыл к самому берегу и привлек к себе массу внимания. 

Похоже, внимание отдыхающих ему явно льстило, потому как лебедь уверенно позировали и долго находился вблизи людей. 

Лебедь на озере Маарду
Лебедь на озере Маарду Фото: фото читателя
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