В баварском замке Эльмау начался саммит лидеров стран G7. В первый день значительное внимание ожидаемо было уделено ситуации вокруг Украины и экономическому противостоянию с Россией. Не обошлось без шуток: британский премьер Борис Джонсон в ходе фотосессии предложил политикам обнажить торсы, чтобы доказать, что они «круче Путина».
ВИДЕО ⟩ «Мы должны показать наши грудные мышцы»: лидеры G7 обсудили фото Путина на коне с голым торсом
В первый день G7 перед традиционной фотосессией лидеры обсуждали «обнаженные» снимки президента РФ Владимира Путина, сообщили французские СМИ. Напомним, политик сфотографировался с обнаженным торсом во время поездки верхом в Туве, где проводил отпуск в августе 2009 года. Также в открытом доступе есть фото российского президента с голым торсом во время рыбалки в той же Туве в августе 2017 года, сообщает газета.ru.
Премьер-министр Джонсон в шутку поинтересовался у участников саммита, стоит ли ему снять пиджак, чтобы сфотографироваться. «Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?» — сказал он, садясь за стол.
Глава кабмина Канады Трюдо ответил, что раздеться лучше уже после фотосессии. Джонсон указал, что лидерам стран Запада нужно показать миру, что они «круче Путина», после чего Трюдо предложил устроить «показ верховой езды с голым торсом». «Вот-вот! Мы должны показать им наши грудные мышцы», — подхватил Джонсон.