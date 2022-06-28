ВИДЕО ⟩ «Мы должны показать наши грудные мышцы»: лидеры G7 обсудили фото Путина на коне с голым торсом

В первый день G7 перед традиционной фотосессией лидеры обсуждали «обнаженные» снимки президента РФ Владимира Путина, сообщили французские СМИ. Напомним, политик сфотографировался с обнаженным торсом во время поездки верхом в Туве, где проводил отпуск в августе 2009 года. Также в открытом доступе есть фото российского президента с голым торсом во время рыбалки в той же Туве в августе 2017 года, сообщает газета.ru.

Премьер-министр Джонсон в шутку поинтересовался у участников саммита, стоит ли ему снять пиджак, чтобы сфотографироваться. «Оставляем пиджаки? Снимаем пиджаки?» — сказал он, садясь за стол.