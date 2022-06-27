В этом году сааремааская школа садоводства Saaremaa Puukool устроила демонстрацию различных видов пионов, где взору публики предстали ароматные цветы. Таким образом, в фестивале задействованы 3 500 кустов, каждый из которых имеет в среднем 10-20 цветков.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Тысячи пионов расцвели на фестивале роскошных цветов в Эстонии
Тысячи пионов расцвели на фестивале роскошных цветов в Эстонии
Есть редкие желтые, розовые, красные и белые Ито-пионы, иначе говоря, гибриды.
Из желтых цветков пионов, выращенных в питомнике Сааремаа, был изготовлен букет для президента Эстонии, который был вручен ему на торжественной церемонии в Курессааре по случаю Дня Победы, 23 июня.
Сааремааский фестиваль пионов продлится до 3 июля 2022 года. Однако обильное цветение дает возможность посетить фестиваль еще около двух, до 10 июля 2022 года.
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