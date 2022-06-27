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Принц Чарльз принял миллионы евро в сумках от шейха Катара

Limon.ee
Принц Чарльз принял миллионы евро в сумках от шейха Катара
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Принц Чарльз.
Принц Чарльз. Фото: Chris Radburn / PA Wire/PA Images

Британский принц Чарльз в 2011-2015 году принял от шейха Катара Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на газету The Sunday Times.

Во всех случаях деньги зачислили на счета благотворительного фонда принца Чарльза. В одном случае шейх, занимавший до 2013 года посты премьер-министра и министра иностранных дел Катара, передал принцу миллион евро в сумках из британского магазина премиум-класса Fortnum & Mason.

В 2015 году он передал Чарльзу миллион евро в чемодане. По данным газеты, это была встреча один на один в резиденции принца в Кларенс-хаусе; на ней не было секретаря Чарльза, который обычно присутствует на его встречах с представителями других стран.

Согласно публикации, чемодан передали двум сотрудникам дворца, которые пересчитали деньги. Там были банкноты по 500 евро, от которых ЕС впоследствии отказался из-за их частого использования в незаконных махинациях. Затем деньги передали в банк Coutts, который обслуживает королевскую семью, и зачислили на счет фонда.

По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было «очень некомфортно» от происходящего. По данным газеты, в какой-то момент представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.

The Sunday Times отмечает, что не намекает на незаконность происшедшего, однако, по мнению газеты, эти эпизоды «поднимают очень серьезные вопросы о здравомыслии наследника трона», который в рамках своих функций, в том числе, встречается с зарубежными деятелями и сообщает им позицию Великобритании по разным вопросам.

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