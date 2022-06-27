Принц Чарльз принял миллионы евро в сумках от шейха Катара

Во всех случаях деньги зачислили на счета благотворительного фонда принца Чарльза. В одном случае шейх, занимавший до 2013 года посты премьер-министра и министра иностранных дел Катара, передал принцу миллион евро в сумках из британского магазина премиум-класса Fortnum & Mason.

В 2015 году он передал Чарльзу миллион евро в чемодане. По данным газеты, это была встреча один на один в резиденции принца в Кларенс-хаусе; на ней не было секретаря Чарльза, который обычно присутствует на его встречах с представителями других стран.

Согласно публикации, чемодан передали двум сотрудникам дворца, которые пересчитали деньги. Там были банкноты по 500 евро, от которых ЕС впоследствии отказался из-за их частого использования в незаконных махинациях. Затем деньги передали в банк Coutts, который обслуживает королевскую семью, и зачислили на счет фонда.

По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было «очень некомфортно» от происходящего. По данным газеты, в какой-то момент представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.