Британский принц Чарльз в 2011-2015 году принял от шейха Катара Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на газету The Sunday Times.
Принц Чарльз принял миллионы евро в сумках от шейха Катара
Во всех случаях деньги зачислили на счета благотворительного фонда принца Чарльза. В одном случае шейх, занимавший до 2013 года посты премьер-министра и министра иностранных дел Катара, передал принцу миллион евро в сумках из британского магазина премиум-класса Fortnum & Mason.
В 2015 году он передал Чарльзу миллион евро в чемодане. По данным газеты, это была встреча один на один в резиденции принца в Кларенс-хаусе; на ней не было секретаря Чарльза, который обычно присутствует на его встречах с представителями других стран.
Согласно публикации, чемодан передали двум сотрудникам дворца, которые пересчитали деньги. Там были банкноты по 500 евро, от которых ЕС впоследствии отказался из-за их частого использования в незаконных махинациях. Затем деньги передали в банк Coutts, который обслуживает королевскую семью, и зачислили на счет фонда.
По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было «очень некомфортно» от происходящего. По данным газеты, в какой-то момент представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.
The Sunday Times отмечает, что не намекает на незаконность происшедшего, однако, по мнению газеты, эти эпизоды «поднимают очень серьезные вопросы о здравомыслии наследника трона», который в рамках своих функций, в том числе, встречается с зарубежными деятелями и сообщает им позицию Великобритании по разным вопросам.