Клубника считается полезной ягодой, в которой очень много антиоксидантов, витаминов, магния и калия. Она положительно влияет на сердце, кишечник, кожу, суставы, однако далеко не каждый знает, как надо правильно выбирать клубнику.
Как выбрать и хранить клубнику – ТОП-7 советов
Дело в том, что неправильная ягода может быть неспелой, перезрелой или выращенной с применением большого количества химикатов.
РАЗМЕР
У разных сортов клубники разные размеры, поэтому не волнуйтесь, если перед вами мелкая или крупная ягода. Правда, очень большая клубника связана с определенным риском, потому что она может быть искусственно накачана водой.
Также обратите внимание на сохранность ягоды, потому что если та помята, то знайте, что она скоро начнет гнить.
ЦЕЛАЯ ПЛОДОНОЖКА
Если у ягоды нет плодоножки – она может очень быстро испортиться. Также не покупайте клубнику с ножкой, которая высохла, потому что ее могли хранить в течение долгого срока.
Листик на плодоножке должен быть зеленым. Даже существует примета: чем плотнее прилегает плодоножка к клубнике – тем кислее ягода, а вот если между ними есть небольшое расстояние – тем она слаще.
ЦВЕТ
Клубника очень светлого оттенка может не созреть, но если она очень темная – ее тоже не стоит покупать. Есть вероятность, что ее покрасили, чтобы она была более привлекательна для покупателей.
Самой полезной и вкусной клубникой будет ягода с ярко-красным цветом и небольшим блеском, пишет 5.ua.
ЗАПАХ
Если почти нет аромата, то вы держите в руках клубнику с большим количеством химикатов. Если ягоду вырастили естественным образом, то у нее должен быть красивый и насыщенный запах.
ВКУС
Этот совет актуален лишь в том случае, если продавец позволяет попробовать его товар. Если это так, то стоит знать, что металлический привкус – свидетельство наличия в клубнике нитратов.
ЛЕГАЛЬНОЕ МЕСТО ПРОДАЖИ
Это свойственно каждой покупке любых продуктов. Если вы беспокоитесь за качество еды, то надо отдать предпочтение легальному рынку, магазину или супермаркету, где все товары должны пройти обязательную проверку.
КАК И ГДЕ ХРАНИТЬ КЛУБНИКУ
Эта ягода любит сухие и прохладные условия. При транспортировке надо сделать так, чтобы она не была зажатой.
Вы можете приложить множество усилий, но с большой вероятность клубника после покупки и транспортировки будет течь. Именно поэтому по возвращении домой ее надо хорошо помыть, а после этого положить в отдельную емкость (ее не стоит прикрывать), которая должна находиться в холодильнике. Благодаря этому клубника должна продержаться несколько дней.