Как выбрать и хранить клубнику – ТОП-7 советов

Дело в том, что неправильная ягода может быть неспелой, перезрелой или выращенной с применением большого количества химикатов.

РАЗМЕР

У разных сортов клубники разные размеры, поэтому не волнуйтесь, если перед вами мелкая или крупная ягода. Правда, очень большая клубника связана с определенным риском, потому что она может быть искусственно накачана водой.

Также обратите внимание на сохранность ягоды, потому что если та помята, то знайте, что она скоро начнет гнить.

ЦЕЛАЯ ПЛОДОНОЖКА

Если у ягоды нет плодоножки – она может очень быстро испортиться. Также не покупайте клубнику с ножкой, которая высохла, потому что ее могли хранить в течение долгого срока.

Листик на плодоножке должен быть зеленым. Даже существует примета: чем плотнее прилегает плодоножка к клубнике – тем кислее ягода, а вот если между ними есть небольшое расстояние – тем она слаще.

ЦВЕТ

Клубника очень светлого оттенка может не созреть, но если она очень темная – ее тоже не стоит покупать. Есть вероятность, что ее покрасили, чтобы она была более привлекательна для покупателей.

Самой полезной и вкусной клубникой будет ягода с ярко-красным цветом и небольшим блеском, пишет 5.ua.

ЗАПАХ