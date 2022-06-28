И этим летом есть возможность насладиться бесплатными детскими спектаклями в парках Кесклинн. Все представления начинаются в 11 часов, место проведения представления будет каждый раз новым.
В Кесклинне летом пройдут бесплатные спектакли для детей
В Кесклинне летом пройдут бесплатные спектакли для детей
10 июля (парк Кадриорга – напротив детской площадки), спектакль «В гостях у королевы Великобритании», семейный театр „Flying cow“ (РУС)
17 июля (парк Лембиту), спектакль «Мечта в синюю полоску», Сандра Ланге (ЭСТ)
7 августа (парк Вайкне), спектакль «Мечта в синюю полоску», Сандра Ланге (ЭСТ)
14 августа (парк Фальги), спектакль «Когда я стану самураем», семейный театр „Flying cow“ (РУС)
28 августа (Ластекоду 32), спектакль «Мечта в синюю полоску», Сандра Ланге (ЭСТ)
Расписание и возможные обновления можно посмотреть ЗДЕСЬ
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