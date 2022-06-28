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В Кесклинне летом пройдут бесплатные спектакли для детей

Limon.ee
В Кесклинне летом пройдут бесплатные спектакли для детей
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Спектакли для детей
Спектакли для детей Фото: Shutterstock

И этим летом есть возможность насладиться бесплатными детскими спектаклями в парках Кесклинн. Все представления начинаются в 11 часов, место проведения представления будет каждый раз новым.

Анонс спектаклей
Анонс спектаклей Фото: Промо

10 июля (парк Кадриорга – напротив детской площадки), спектакль «В гостях у королевы Великобритании», семейный театр „Flying cow“ (РУС)

17 июля (парк Лембиту), спектакль «Мечта в синюю полоску», Сандра Ланге (ЭСТ)

7 августа (парк Вайкне), спектакль «Мечта в синюю полоску», Сандра Ланге (ЭСТ)

14 августа (парк Фальги), спектакль «Когда я стану самураем», семейный театр „Flying cow“ (РУС)

28 августа (Ластекоду 32), спектакль «Мечта в синюю полоску», Сандра Ланге (ЭСТ)

Расписание и возможные обновления можно посмотреть ЗДЕСЬ

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