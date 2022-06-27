В Эстонии проводятся гастрономические фестивали на любой вкус: от фестиваля сорняков до фестиваля джина. Дегустации, увлекательные программы, свежие рецепты, кулинарное искусство и гастрономические впечатления – дел невпроворот. Все мы любим вкусную еду и приятную компанию – только везде успевай! Об этом пишет портал Visit Estonia.
ТОП гастрономических фестивалей этим летом в Эстонии
Большая гастрономическая улица в Хаапсалу
23.07.2022 - 23.07.2022
Большая гастрономическая улица Таллинна протянулась до Хаапсалу! В широкомасштабном фестивале уличной еды в Хаапсалу примут участие десятки различных предприятий общественного питания из Эстонии и соседних стран. На расположившейся в Старом городе Хаапсалу гастрономической улице можно оценить на вкус последние тренды уличного питания – бургеры ручной работы, поке-боулы, мороженое и многое другое! Мероприятие проводится бесплатно для всех участников.
На открытой весь день гастрономической улице помимо дегустации разнообразных блюд можно послушать концерты, принять участие в ретро-дискотеке и выбрать лучшую уличную еду. Для детей открыт мини-парк развлечений!
Пярнуская Улица Вкусов – Фестиваль уличной еды
30.07.2022 - 30.07.2022
Летом, на выходных в августе на одной из самых активных улиц летней столицы пройдет настоящее путешествие по раю вкуса. На улице Супелузе из близка и далека съедутся большие и маленькие трейлеры с едой, предлагающие различные яства. Ключевым словом является свежая, современная, захватывающая, и, конечно же, невероятно вкусная уличная еда, которая приготовлена из сезонных, полезных и желательно местных продуктов. Берите еду и напитки с собой и двигайтесь дальше!
Фестиваль еды и вина в Тарту
05.08.2022 - 07.08.2022
Крупнейший в Южной Эстонии фестиваль еды и вина приглашает насладиться подлинными местными вкусами, широким выбором вин и приятной атмосферой праздника. Любителям вкусной еды будут предложены лучшие угощения как от малых производителей и предприятий уличной еды Южной Эстонии, так и отменные блюда местных поп-ап ресторанов.
В винной зоне вам предложат широкий выбор разнообразных вин. Вы также сможете принять участие в дегустации и получить рекомендации от лучших сомелье Эстонии. В дни фестиваля пройдет также день домашних кафе в районе Таммелинна.Приятным дополнением наслаждения едой и напитками станут развлекательная программа и увлекательные занятия в детской зоне.
Фестиваль мороженого в Таллинне
14.08.2022
На морской стороне Певческого поля состоится традиционный фестиваль мороженого, где можно будет попробовать лакомства местных и иностранных производителей. Мероприятие особенно подходит для семей с детьми.
День угощения туристского маршрута Külävüü по Сетумаа или день кафе в Сетумаа
13.08.2022 - 14.08.2022
В День угощения приглашаем гостей на хуторских дворах отведать местные блюда из местных продуктов. Традиционный сыр, холодный суп, пироги с лисичками и многое другое – всё это будет в этот день в почете. Эти и, конечно, многие другие местные блюда вы сможете отведать в этот день в однодневных кафе Сетумаа. В каждом кафе также есть свой прилавок. А когда наедитесь до отвала, то снедь можно купить с собой на вынос. В воскресенье в кафе будет семейное воскресенье, т. е. будут предлагать всё то, что еще можно предложить.
Фестиваль уличной еды «Променад вкусов»
20.08.2022 - 20.08.2022
К нам возвращается один из самых вкусных и захватывающих фестивалей уличной еды в Эстонии – «Променад вкусов» в Хаапсалу! Фестиваль, как всегда, проходит в Старом городе, и на этот день целая улица Карья становится променадом вкусов. Гостям предлагают только кушанья, изготовленные из свежих и качественных продуктов. Фестиваль проходит в центре Хаапсалу для того, чтобы остаться и продвинуть местную культуру уличной еды.
Чесночный фестиваль
20.08.2022 - 20.08.2022
XX Чесночный фестиваль пройдет в этом году в Куремаа, в Йыгеваском уезде. На ярмарке продают эстонскую еду и изделия ручной работы. Разумеется, есть и много товаров на чесночную тематику в различных вариациях. Также день заполняет плотная культурная программа и мастер-классы. Здесь найдутся занятия для взрослых и детей, для мам и пап, для бабушек и дедушек!
Улица Причудской еды 175 км
По всей Эстонии
20.08.2022 - 21.08.2022
«Улица Причудской еды 175 км» проходит в последние выходные августа от Васк-Нарвы до Сааболда. В рамках мероприятия на протяжении 175 километров откроются поп-ап рестораны, которые предложат традиционные блюда и напитки в современном прочтении только из экологически чистых продуктов Причудья. Здесь будут представлены как рестораны местных общин, так и рестораны-гости со всех концов Эстонии, которые реализуют свои идеи с использованием местных ингредиентов. Причудская еда – это всё, что растет в регионе, всё, что дают озера, леса, поля, болота. Разнообразное и включающее в себя различные культуры, традиционное и новое. Главной ценностью здесь являются люди, которые подают еду на стол.
Луково-рыбная ярмарка в Лююбнице
27.08.2022 - 27.08.2022
Летние сезонные продукты Сетумаа - рыба и овощи - к концу августа уже будут готовы к продаже. На почетном месте - венки из лука и чеснока. Также гости смогут приобрести предметы рукоделия, поучаствовать в кулинарных поединках и фотоконкурсах. Детям будет интересно посмотреть, как мастера вырезают по дереву и узнать, каково это - быть подмастерьем кузнеца.
Таллиннский фестиваль кофе (Tallinn Coffee Festival)
02.09.2022 - 03.09.2022
Популярный «Tallinn Coffee Festival», наполненный ароматом кофе, вновь встречает гостей! Таллиннский фестиваль кофе (Tallinn Coffee Festival) – это мероприятие, на котором можно ознакомиться с самыми разными оригинальными сортами кофе, способами его приготовления и оборудованием. Посетителей фестиваля ждут приятная музыка, увлекательная программа и превосходный аромат. Кроме кофе, на фестивале будут представлены и другие горячие напитки (например, чай и какао). Мероприятие дополнят уличная еда и различные кафе. Свою продукцию на фестивале представят более пятидесяти предприятий. Здесь варятся в одном котле профессионалы и энтузиасты – местные обжарщики, кафе, импортеры и просто любители кофе.
Сааремааский Кулинарный Фестиваль
08.09.2022 - 18.09.2022
В начале сентября, когда лето уже начинает сдавать свои позиции, Сааремаа продолжает делиться со всеми очаровательными и призывными улыбками. Сааремааский фестиваль еды предлагает интересную программу, длящуюся 11 дней, о которой можно сказать только одно: живот крепче – на сердце легче. В программе каждый найдет для себя что-нибудь интересное: Сааремааская неделя ресторанов, Концерт Пирожных, Большой Pыночный день, Visit villages, Külla külla, приватные ужины «Поросенок в мешке» и «Суп из угря», Курессаареский уличный пикник, детский ресторан и многое другое. Приезжайте на остров!
Ярмарка Maarjalaat в Тарту
10.09.2022 - 10.09.2022
На ярмарке Maarjalaat есть большой выбор эстонских продуктов и хуторских товаров, широкий выбор товаров от эстонских мастеров ручной работы и малых производителей. На ярмарке Maarjalaat есть развлекательная программа для всей семьи.
Фестиваль Black Food в Таллинне
17.09.2022 - 17.09.2022
В этом году фестиваль Black Food пройдет в Эстонии во второй раз! За последние пять лет фестиваль «побывал» в Берлине, Лондоне и Нью-Йорке, а 6 ноября, в субботу, он состоится в Таллинне, на заводе Põhjala. Цель нашего фестиваля заключается в том, чтобы открыть двери креативности и экспериментам в приготовлении пищи и все это объединить в один приятный городской фестиваль посреди темных ночей. Поэтому в этот день здесь будет еда черного цвета на любой вкус!