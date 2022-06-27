ТОП гастрономических фестивалей этим летом в Эстонии.

Вино. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

В винной зоне вам предложат широкий выбор разнообразных вин. Вы также сможете принять участие в дегустации и получить рекомендации от лучших сомелье Эстонии. В дни фестиваля пройдет также день домашних кафе в районе Таммелинна.Приятным дополнением наслаждения едой и напитками станут развлекательная программа и увлекательные занятия в детской зоне.

Фестиваль мороженого в Таллинне

Мороженое Premia Фото: Kerstin Meresma

14.08.2022

На морской стороне Певческого поля состоится традиционный фестиваль мороженого, где можно будет попробовать лакомства местных и иностранных производителей. Мероприятие особенно подходит для семей с детьми.

День угощения туристского маршрута Külävüü по Сетумаа или день кафе в Сетумаа

13.08.2022 - 14.08.2022

В День угощения приглашаем гостей на хуторских дворах отведать местные блюда из местных продуктов. Традиционный сыр, холодный суп, пироги с лисичками и многое другое – всё это будет в этот день в почете. Эти и, конечно, многие другие местные блюда вы сможете отведать в этот день в однодневных кафе Сетумаа. В каждом кафе также есть свой прилавок. А когда наедитесь до отвала, то снедь можно купить с собой на вынос. В воскресенье в кафе будет семейное воскресенье, т. е. будут предлагать всё то, что еще можно предложить.

Фестиваль уличной еды «Променад вкусов»

20.08.2022 - 20.08.2022