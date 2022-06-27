Животному 17 лет, он является помесью чихуахуа. Он страдает от пухолей и неврологических проблем, нуждается в подгузнике, изо всех сил пытается стоять прямо или ходить и держит голову набок, сообщает Life.ru.
Мистер Счастливое Лицо: как выглядит самая уродливая собака 2022 года
В Петалуме, штат Калифорния (США) во время ярмарки Sonoma-Marin Fair прошел традиционный конкурс World’s Ugliest Dog (Самая уродливая собака в мире), победителем которой стал пес по кличке Мистер Хэппи Фейс (Счастливое Лицо), сообщает The New Yourk Post.
Победителю, который являтся помесью чихуахуа, около 17 лет, он носит натуральный ирокез и издает звук "как двигатель дизелього грузовика Dodge Ram", говорится в биографии животного.
"Лысый мутант" без зубов и с кривой мордой, существо, напоминающее "гиену или павиана-мандрила", и собака с "головой, похожей на гориллу", – так описывают его организаторы конкурса.
VIDEO: Check out the world's ugliest dog, Mr Happy Face.— AFP News Agency (@AFP) June 27, 2022
California's decades-old World's Ugliest Dog Contest crowned Mr Happy Face as this year's most adorable pooch pic.twitter.com/N7vDyPEmIU
Ранее Мистер Хэппи Фейс жил в жестоких и невыносимых условиях. Он страдает от опухолей и неврологических проблем, нуждается в подгузнике, изо всех сил пытается стоять прямо или ходить и держит голову набок.
"Было ясно и очевидно, что Мистер Счастливое Лицо заслуживает быть чемпионом. Все препятствия, которые эта собака преодолела физически и в своей прошлой жизни, – это потрясающе", – отметила Дебра Мэти, одна из судей конкурса, добавив, что жюри даже не сомневались в своем решении. Хозяйку Хэппи Фейса зовут Дженеда Беналли. Когда она много лет назад приехала в приют в Аризоне, чтобы выбрать себе питомца, то, по ее словам, персонал приюта пытался подготовить ее к тому, что ей предстояло увидеть. Мистер Счастливое Лицо прожил там "довольно долго", и ветеринар подсчитал, что ему осталось жить всего несколько недель, максимум месяц. На тот момент ему было 10 месяцев.
"В тот день я поклялась, что его будут так любить, что он никогда не вспомнит, какой ужасной была его предыдущая жизнь", – призналась женщина. Теперь победитель конкурса и его хозяйка получили за победу $1500 долларов и приглашение на поездку в Нью-Йорк для участия в шоу "Сегодня". Второе место с призом в $1000 долларов досталось Дикому Тангу, пережившему чуму, теперь беззубому, с постоянно высунутым языком.