Мистер Счастливое Лицо: как выглядит самая уродливая собака 2022 года

В Петалуме, штат Калифорния (США) во время ярмарки Sonoma-Marin Fair прошел традиционный конкурс World’s Ugliest Dog (Самая уродливая собака в мире), победителем которой стал пес по кличке Мистер Хэппи Фейс (Счастливое Лицо), сообщает The New Yourk Post.

Мистер Счастливое Лицо Фото: NATHAN FRANDINO

Победителю, который являтся помесью чихуахуа, около 17 лет, он носит натуральный ирокез и издает звук "как двигатель дизелього грузовика Dodge Ram", говорится в биографии животного.

"Лысый мутант" без зубов и с кривой мордой, существо, напоминающее "гиену или павиана-мандрила", и собака с "головой, похожей на гориллу", – так описывают его организаторы конкурса.

VIDEO: Check out the world's ugliest dog, Mr Happy Face.



California's decades-old World's Ugliest Dog Contest crowned Mr Happy Face as this year's most adorable pooch pic.twitter.com/N7vDyPEmIU — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2022

Ранее Мистер Хэппи Фейс жил в жестоких и невыносимых условиях. Он страдает от опухолей и неврологических проблем, нуждается в подгузнике, изо всех сил пытается стоять прямо или ходить и держит голову набок.

"Было ясно и очевидно, что Мистер Счастливое Лицо заслуживает быть чемпионом. Все препятствия, которые эта собака преодолела физически и в своей прошлой жизни, – это потрясающе", – отметила Дебра Мэти, одна из судей конкурса, добавив, что жюри даже не сомневались в своем решении. Хозяйку Хэппи Фейса зовут Дженеда Беналли. Когда она много лет назад приехала в приют в Аризоне, чтобы выбрать себе питомца, то, по ее словам, персонал приюта пытался подготовить ее к тому, что ей предстояло увидеть. Мистер Счастливое Лицо прожил там "довольно долго", и ветеринар подсчитал, что ему осталось жить всего несколько недель, максимум месяц. На тот момент ему было 10 месяцев.

Мистер Счастливое Лицо с хозяйкой Фото: D. Ross Cameron