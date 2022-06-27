Семья Шатунова отказалась от претензий к врачам из-за смерти певца

Напомним, Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня в карете скорой помощи. Как сообщил Лайфу PR-менеджер Шатунова, у артиста случился обширный инфаркт. По данным Mash, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф также показал на видео последние минуты жизни Шатунова. Позже в СМИ стали появляться сообщения о том, что диспетчер скорой якобы отказал в направлении бригады к экс-солисту "Ласкового мая", время для его спасения было потеряно. Позже медики опровергли эти слухи и заявили, что врачи прибыли к Шатунову через три минуты после вызова.