Историк и гид Александр Опенко выпустил новую книгу о Нарва-Йыэсуу

«Родился я в Нарве, но детство до того, как пошел в школу, провел у бабушки в Усть-Нарве. Затем приезжал к ней на летние каникулы, — делится Опенко. — Я любовался резными деревянными особняками, гуляя по улочкам городка, вдыхал полной грудью пропитанный хвоей воздух. Тогда я и представить себе не мог, что большую часть из этих сооружений сожгут в “лихие 90-е”, чтобы построить новые особняки за высокими заборами. Все, что осталось, — это воспоминания, и их нужно сохранять. Поэтому, став в 2015 году гидом, одну из своих первых экскурсий я составил именно по Усть-Нарве. Потом родилась идея написать книгу. Так я решил отдать дань уважения месту, которое сформировало меня».