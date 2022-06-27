Последняя декада июня радует нас жаркой погодой, которую нам принес антициклон. Журналисты Elu24 сделали обзор наиболее популярных мест отдыха.
ОБЗОР ⟩ На каком эстонском пляже самая теплая вода, но меньше всего людей?
Каир Кийцак, синоптик Департамента окружающей среды, на прошлой неделе сообщил в социальных сетях, что ожидается 30-градусная жара. "Эксперты сошлись на том, что антициклон усилится над странами Балтии в середине недели. Это, в свою очередь, способствует приходу гораздо более теплой воздушной массы с юга, которая начнет распространяться на север", - сказал Кийцак.
Он уточнил, что температура воздуха начнет повышаться в Литве, Латвии и Эстонии.
Чтобы помочь нашим читателям найти лучшее место для вылазки на море, мы составили небольшой путеводитель по местам с наиболее теплой водой для купания.
Пляж Каукси
Температура воздуха на пляже Каукси в настоящее время составляет 34 градуса, а температура воды достигает 27 градусов. Это также довольно оживленный пляж, вчера вечером здесь было около 1500 человек. "На пляже Каукси собралось рекордное количество людей. Там нет парковки", - сообщила в субботу в редакцию читательница Elu24 Мария. "Я поговорила с береговой охраной и узнала, что раньше никогда не было такой дикой толпы. Все парковки переполнены", - сказала она.
Пляж Курессааре
На пляже Куресааре температура воды и воздуха одинакова - 29 градусов! Однако температура воды таже. В воскресенье вечером на пляже находилось около 80 человек, что значительно меньше, чем в Каукси.
Канал Анне, озеро Харку, пляж Тырва-Рийска, Йоаору, озеро Пюхаярв
На всех этих пляжах термометр показывает температуру воды - 26 градусов. Из них наименее посещаемым является пляж Рийска, а наиболее посещаемым - пляж озера Харку.
Озеро Паала, озеро Пылва, пляж Силламяэ, озеро Вильянди
Температура воды на этих пляжах составляет 25 градусов. Меньше всего народу было на озере Пылва, а больше всего - на пляже Силламяэ.
Из всех эстонских пляжей пляж Пирита является самым посещаемым. По состоянию на вечер воскресенья на пляже находилось около 5000 человек. Однако на пляже Пирита самая холодная вода - 18 градусов, и, по данным ilm.ee, в настоящее время там развевается фиолетовый флаг, что означает, что вода загрязнена и купаться не рекомендуется.
Второе и третье место делят между собой пляжи Пярну и Штромка, где в воскресенье вечером находилось около 3000 человек. Температура воды на этих пляжах немного теплее, чем в Пирита - 24 градуса в Пярну и 22 градуса на Штромке. Согласно данным ilm.ee, над пляжем Штромка развевается тот же флаг, что и над пляжем Пирита.