ОБЗОР ⟩ На каком эстонском пляже самая теплая вода, но меньше всего людей?

Каир Кийцак, синоптик Департамента окружающей среды, на прошлой неделе сообщил в социальных сетях, что ожидается 30-градусная жара. "Эксперты сошлись на том, что антициклон усилится над странами Балтии в середине недели. Это, в свою очередь, способствует приходу гораздо более теплой воздушной массы с юга, которая начнет распространяться на север", - сказал Кийцак.

Он уточнил, что температура воздуха начнет повышаться в Литве, Латвии и Эстонии.

Чтобы помочь нашим читателям найти лучшее место для вылазки на море, мы составили небольшой путеводитель по местам с наиболее теплой водой для купания.

Пляж Каукси

Температура воздуха на пляже Каукси в настоящее время составляет 34 градуса, а температура воды достигает 27 градусов. Это также довольно оживленный пляж, вчера вечером здесь было около 1500 человек. "На пляже Каукси собралось рекордное количество людей. Там нет парковки", - сообщила в субботу в редакцию читательница Elu24 Мария. "Я поговорила с береговой охраной и узнала, что раньше никогда не было такой дикой толпы. Все парковки переполнены", - сказала она.

Kauksi rand. Фото: Erakogu

Пляж Курессааре

На пляже Куресааре температура воды и воздуха одинакова - 29 градусов! Однако температура воды таже. В воскресенье вечером на пляже находилось около 80 человек, что значительно меньше, чем в Каукси.

Канал Анне, озеро Харку, пляж Тырва-Рийска, Йоаору, озеро Пюхаярв