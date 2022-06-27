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ОБЗОР ⟩ На каком эстонском пляже самая теплая вода, но меньше всего людей?

Limon.ee
На каком эстонском пляже самая теплая вода, но меньше всего людей?
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В Эстонию пришло жаркое лето.
В Эстонию пришло жаркое лето. Фото: Urmas Luik

Последняя декада июня радует нас жаркой погодой, которую нам принес антициклон. Журналисты Elu24 сделали обзор наиболее популярных мест отдыха. 

Каир Кийцак, синоптик Департамента окружающей среды, на прошлой неделе сообщил в социальных сетях, что ожидается 30-градусная жара. "Эксперты сошлись на том, что антициклон усилится над странами Балтии в середине недели. Это, в свою очередь, способствует приходу гораздо более теплой воздушной массы с юга, которая начнет распространяться на север", - сказал Кийцак.

Он уточнил, что температура воздуха начнет повышаться в Литве, Латвии и Эстонии. 

Чтобы помочь нашим читателям найти лучшее место для вылазки на море, мы составили небольшой путеводитель по местам с наиболее теплой водой для купания.

Пляж Каукси

Температура воздуха на пляже Каукси в настоящее время составляет 34 градуса, а температура воды достигает 27 градусов. Это также довольно оживленный пляж, вчера вечером здесь было около 1500 человек. "На пляже Каукси собралось рекордное количество людей. Там нет парковки", - сообщила в субботу в редакцию читательница Elu24 Мария. "Я поговорила с береговой охраной и узнала, что раньше никогда не было такой дикой толпы. Все парковки переполнены", - сказала она.

Kauksi rand.
Kauksi rand. Фото: Erakogu

Пляж Курессааре

На пляже Куресааре температура воды и воздуха одинакова - 29 градусов! Однако температура воды таже. В воскресенье вечером на пляже находилось около 80 человек, что значительно меньше, чем в Каукси.

Канал Анне, озеро Харку, пляж Тырва-Рийска, Йоаору, озеро Пюхаярв

На всех этих пляжах термометр показывает температуру воды - 26 градусов. Из них наименее посещаемым является пляж Рийска, а наиболее посещаемым - пляж озера Харку.

Anne kanal
Anne kanal Фото: Kristjan Teedema

Озеро Паала, озеро Пылва, пляж Силламяэ, озеро Вильянди

Температура воды на этих пляжах составляет 25 градусов. Меньше всего народу было на озере Пылва, а больше всего - на пляже Силламяэ.

Põlva paisjärv
Põlva paisjärv Фото: Arvo Meeks / LEPM

Из всех эстонских пляжей пляж Пирита является самым посещаемым. По состоянию на вечер воскресенья на пляже находилось около 5000 человек. Однако на пляже Пирита самая холодная вода - 18 градусов, и, по данным ilm.ee, в настоящее время там развевается фиолетовый флаг, что означает, что вода загрязнена и купаться не рекомендуется.

Второе и третье место делят между собой пляжи Пярну и Штромка, где в воскресенье вечером находилось около 3000 человек. Температура воды на этих пляжах немного теплее, чем в Пирита - 24 градуса в Пярну и 22 градуса на Штромке. Согласно данным ilm.ee, над пляжем Штромка развевается тот же флаг, что и над пляжем Пирита.

Чтобы получить представление о том, что происходит на пляжах Эстонии, посмотрите пляжные камеры. Смотрите в реальном времени, что происходит на пляжах Таллинна ЗДЕСЬ, а в Пярну, Нарве и других пляжах ЗДЕСЬ.

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