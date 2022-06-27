Балаклавы и золото: российский дизайнер Валентин Юдашкин показал новую коллекцию

Специально для показа был закрыт Парящий мост, который стал подиумом. Большинство гостей пришли в темных очках, потому что слепило яркое солнце.

Сам Валентин Юдашкин пришел на показ в коричневом костюме и черной шляпе. В его коллекции дминировало шикарное классическое сочетание черного (цвет знати) с золотым (царский цвет). Вдохновил дизайнера известный ювелирный дом, поэтому и платья были усыпаны камнями и жемчугом. Что удивило? Такие детали, как балаклавы и ошейники с вышивкой ручной работы.

Светское мероприятие, конечно же, посетили звезды — близкие друзья Валентина Абрамовича. Филипп Киркоров пришел вместе с отцом Бедросом. Поп-король нарядился в яркий костюм, а его папа был в неизменной капитанской фуражке. Филипп, к слову, расхвалил новую коллекцию Юдашкина. 55-летний певец выкрикивал прямо с места комплименты работам кутюрье. «Исторический показ, брависсимо! Какая красота!» — восхищался артист.

Кроме того, на фэшн-событии отметились Олег Газманов, Сергей Зверев, Анита Цой и Дмитрий Дюжев, а также Ирина Винер. Последняя выбрала для мероприятия светлый костюм и массивные украшения. Валентин Юдашкин даже сделал известному тренеру комплимент. «Такая красивая», — улыбаясь, отметил 58-летний модельер, пишет «Стархит».