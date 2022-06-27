Пн, 27.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Борьба до победы: вдова Юры Шатунова будет судиться с Андреем Разиным

Limon.ee
Борьба до победы: вдова Юры Шатунова будет судиться с Андреем Разиным
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов Фото: Shutterstock

Вдова Юры Шатунова будет судиться с Андреем Разиным за права на песни.

После долгих судебных тяжб артист получил возможность законно исполнять хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Но экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не согласен с решением.

Несмотря на боль, переживания и критически тяжелое эмоциональное состояние, вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова после смерти певца продолжит бороться за исключительные права на песни группы.

«Суды будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям артиста», — заявил NEWS.ru автор главных хитов группы Сергей Кузнецов.

Разин после победы Шатунова в российском суде уже подал кассационную жалобу. Помимо этого, имеются еще два суда по фонограммам певца.

«Разин считает, что фонограммы все его и это его голос. Это дрянь конченная! Я даже фамилию его произносить не хочу. И главное все это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — цитирует директора певца Аркадия Кудряшова StarHIit.

Поддержала коллегу и продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, Разин — очень хитрый человек, который может выкрутить ситуацию в удобном для себя свете.

«Разин понял, что Юра Шатунов все-таки звезда, а он никто. Он решил что-то сделать, где-то зарегистрироваться. Андрей сделал хайп, зарабатывать же надо на чем-то. Сейчас он посчитает, что все его, и квартира в Германии его. Это будет» — сказала она.

Ключевые слова
Наверх