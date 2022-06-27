«Никто не помог с местом на кладбище»: директор Шатунова рассказал, что они не получили никакой поддержки ни от звезд, ни от правительства

«Куда мы только не звонили, никто не помог с местом на кладбище. У Юры же не было званий… Пришлось купить на Троекуровском кладбище коммерческое место за 3 миллиона 700 тысяч рублей. Мир не без добрых людей, друзья помогли», — рассказал «Комсомольской правде» директор Шатунова Аркадий Кудряшов.