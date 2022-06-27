Стало известно, что место для захоронения Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище было куплено за 62 000 евро
«Никто не помог с местом на кладбище»: директор Шатунова рассказал, что они не получили никакой поддержки ни от звезд, ни от правительства
«Куда мы только не звонили, никто не помог с местом на кладбище. У Юры же не было званий… Пришлось купить на Троекуровском кладбище коммерческое место за 3 миллиона 700 тысяч рублей. Мир не без добрых людей, друзья помогли», — рассказал «Комсомольской правде» директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Из шоубизнеса, по словам Аркадия, венки на прощание прислали только Малахов и Крутой.
Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище во вторник. Директор и друг певца Аркадий Кудряшов сообщил, что церемония будет закрытой, сообщает kp.ru.
Известно, что именно Кудряшов с друзьями оплатил похороны Шатунова. За коммерческое место на Троекуровском кладбище пришлось отдать 3 млн 700 тысяч рублей (62 000 евро). По его словам, только два букета прислали представители российского шоу-бизнеса: венок отправил композитор Игорь Крутой и корзину белых роз Андрей Малахов.
«Больше никто даже не звонил», — огорчен помощник Юрия.