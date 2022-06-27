ОТМЕТИЛИ НА КАРТЕ ⟩ Место под Таллинном, куда срочно стоит отправиться ради шикарных фото

Просто невозможно не остановиться, проезжая мимо такой красоты.

Цветение длится около двух недель, в зависимости от погодных условий. Если погода влажная и теплая, этот период может продлиться еще больше.

Срочно берите фотоаппараты и бегом наслаждаться красотами природы!

Маковое поле под Румму Фото: Viktoria Solomonchuk