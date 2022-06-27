Маки зацвели! Нашли для вас живописное маковое поле под Таллинном для самых инстаграмных фотографий!
ОТМЕТИЛИ НА КАРТЕ ⟩ Место под Таллинном, куда срочно стоит отправиться ради шикарных фото
Место под Таллинном, куда срочно стоит отправиться ради шикарных фото
Просто невозможно не остановиться, проезжая мимо такой красоты.
Цветение длится около двух недель, в зависимости от погодных условий. Если погода влажная и теплая, этот период может продлиться еще больше.
Срочно берите фотоаппараты и бегом наслаждаться красотами природы!
Пожалуйста, относитесь бережно к окружающей нас природе! Не срывайте маки, они все равно не доедут до дома и вы их, скорее всего, просто выкините