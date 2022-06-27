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ОТМЕТИЛИ НА КАРТЕ ⟩ Место под Таллинном, куда срочно стоит отправиться ради шикарных фото

Limon.ee
Место под Таллинном, куда срочно стоит отправиться ради шикарных фото
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Маковое поле
Маковое поле Фото: Raigo Pajula

Маки зацвели! Нашли для вас живописное маковое поле под Таллинном для самых инстаграмных фотографий!

Просто невозможно не остановиться, проезжая мимо такой красоты.

Цветение длится около двух недель, в зависимости от погодных условий. Если погода влажная и теплая, этот период может продлиться еще больше.

Срочно берите фотоаппараты и бегом наслаждаться красотами природы! 

Маковое поле под Румму
Маковое поле под Румму Фото: Viktoria Solomonchuk

Пожалуйста, относитесь бережно к окружающей нас природе! Не срывайте маки, они все равно не доедут до дома и вы их, скорее всего, просто выкините

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