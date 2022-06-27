Оперная певица Элина Нечаева поделилась в социальных сетях милым видео, на котором она пытается спеть дуэтом со своим любимым котом, пишет Elu24.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Элина Нечаева спела с кошкой в дуэте
"Музыкальный кот", - говорит Элина Нечаева, хваля кота, который сидит у нее на коленях и делает "Мяу" в перерывах между песен Элины. Выглядит это так: поет Элина, а потом снова кошка.
"Замечательный партнер по дуэту", - говорит певица, которая поет с котом свою знаменитую итальянскую песню "La Forza", с которой она победила на песенном конкурсе "Эстонская песня 2018". "La Forza" в переводе означает "сила". Песня представляла Эстонию на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне 12 мая 2018 года.
Песня "La Forza" заняла восьмое место на конкурсе Евровидения, набрав 245 баллов. Особенность песни заключается в том, что впервые представитель Эстонии исполнил песню на итальянском языке на песенном конкурсе.
Помимо кошек, Элина неравнодушна к лошадям, фотографиями которых она делится в социальных сетях. "Моя страсть к лошадям и верховой езде началась в 2002 году после просмотра с папой американского мультфильма "Спирит: Жеребец из Чимаррона", - пишет Элина в Instagram. "Я заразила сестру своей любовью к лошадям, и теперь, много лет спустя, она помогает мне заново открыть свои навыки верховой езды", - говорит Элина.