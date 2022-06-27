ФОТО ⟩ Kерсти Kaльюлайд в Украине: рестораны работают, а где-то гибнут люди

«Мой вчерашний день в Украине», — начинает Керсти Кальюлайд, побывавшая на прошлой неделе в Буче, Гостомеле и Бородянке в качестве члена Ялтинского совета по европейской стратегии.

«Украина сейчас — страна контрастов», — продолжает Кальюлайд, описывая, что жизнь в Киеве напоминает ту, что была там год назад.

«Да, на улицах сцене гораздо меньше молодых людей, немного меньше движения, после 23 часов действует комендантский час, и на улицах лежат заграждения из мешков с песком, которые старательно объезжает Bolt. Но рестораны открыты, по парку гуляют люди с собаками, а где-то каждый день умирают десятки, сотни людей», — заключила Керсти.

Бункер под отелем и дома с блокпостами

Кальюлайд отмечает, что на завтраке в отеле администратор дал пароль от Wi-Fi и, улыбаясь, рассказал, как добраться до бомбоубежища. «Поздно вечером, когда мы уже отъехали от Киева на поезде, в Киеве действительно была объявлена воздушная тревога», — пишет Кальюлайд, добавив, что осторожность уместна на каждом шагу.

Однако, по словам Кальюлайд, за городом картина меняется. «Большие сгоревшие многоквартирные дома чередуются с блокпостами, плавающими по улицам водосточными желобами и опрокинутыми мусоровозами, которые использовались в качестве блокпостов. Но и здесь большинство домов в нормальном состоянии или хотя бы пригодные для жилья, дети играют на детских площадках, люди благоустраивают балконы. Ждут сноса многоквартирные дома, в которых погибли десятки мирных жителей. Несколько разрушенных мостов тоже скоро будут отремонтированы», — описывает она увиденное.

Война не окончена - ее нельзя забывать!

Кальюлайд отмечает, что ситуация в Украине может создать поверхностное впечатление, что война окончена, но мы знаем, что это не так. «Конечно, удобнее забыть, какая часть территории Украины оккупирована. И не забывайте, что отвоевывать их обратно тоже будет больно и украинцам нужна будет помощь. И важно, чтобы Россия вышла из войны проигравшей», — отмечает Кальюлайд.