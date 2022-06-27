Даже Михаил Шац признает, что первый ребенок его супруги удивительным образом похож на Алексея Панина. Любопытно, что не так давно последний переехал в Испанию, что может быть отнюдь не совпадением, считает eg.ru.
Как две капли воды: отцом внебрачного сына Татьяны Лазаревой может быть Алексей Панин
Переехавшая в Испанию 55-летняя актриса театра и кино Татьяна Лазарева является матерью троих детей. Дочери Софья и Антонина появились на свет от Михаила Шаца, а вот об отцовстве сына Степана сама знаменитость предпочитает не распространяться. В одном из интервью женщина говорила, что папа мальчика является «подонком», который испарился сразу же после зачатия. По одной из популярных в Интернете версий, этим нехорошим человеком может быть 44-летний Алексей Панин. Вчера Михаил Шац вспомнил об этой истории в очередном выпуске YouTube-шоу на своем канале. По словам артиста, он всегда воспитывал Степана, как родного, хотя в какой-то момент он стал «феноменально» похож на Панина.
«У нас на большом комоде стоит масса семейных фотографий, среди них и Степана. Как-то ко мне приехали друзья и спросили: „Что здесь делает фотография Панина?“ Я говорю: „Ребят, идите в жопу. Наверное, я могу отличить моего сына от актера“. Рассказываю эту историю Степану. А он мне: „Пап, ты свихнулся? Это же был Панин!“. Оказалось, что надо мной посмеялись. Поменяли фото Степана на снимок Алексея Панина. Я заметил это только через три года», — признался Михаил Шац.
Примечательно, что сам Михаил Шац обосновался на постоянном месте жительства в Израиле, а вот Алексей Панин переехал именно в Испанию, где сейчас живет по соседству с Татьяной Лазаревой. Многие убеждены, что это не случайно. Согласно популярной в Интернете версии, в какой-то момент Панину все же удалось сблизиться с семьей своей бывшей любовницы, чтобы иметь возможность общаться с внебрачным сыном.