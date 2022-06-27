Как две капли воды: отцом внебрачного сына Татьяны Лазаревой может быть Алексей Панин

Переехавшая в Испанию 55-летняя актриса театра и кино Татьяна Лазарева является матерью троих детей. Дочери Софья и Антонина появились на свет от Михаила Шаца, а вот об отцовстве сына Степана сама знаменитость предпочитает не распространяться. В одном из интервью женщина говорила, что папа мальчика является «подонком», который испарился сразу же после зачатия. По одной из популярных в Интернете версий, этим нехорошим человеком может быть 44-летний Алексей Панин. Вчера Михаил Шац вспомнил об этой истории в очередном выпуске YouTube-шоу на своем канале. По словам артиста, он всегда воспитывал Степана, как родного, хотя в какой-то момент он стал «феноменально» похож на Панина.