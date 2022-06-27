Странный инцидент на похоронах Юрия Шатунова попал на видео

Как уже сообщала «Экспресс газета», во время траурной церемонии произошло сразу несколько неприятных и странных инцидентов. Один из них попал на видео, которое опубликовала супруга комика Гарика Мартиросяна в своем Telegram-канале. На ролике можно заметить странно одетую женщину, которая пытается с близкого расстояния сфотографировать гроб с Шатуновым. В конце концов охрана вынуждена попросить даму удалиться.