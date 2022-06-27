В Интернете появился ролик, сделанный во время церемонии прощания с музыкантом. На нем можно заметить таинственную женщину, которая ведет себя необычно.
Странный инцидент на похоронах Юрия Шатунова попал на видео
Странный инцидент на похоронах Юрия Шатунова попал на видео
Как уже сообщала «Экспресс газета», во время траурной церемонии произошло сразу несколько неприятных и странных инцидентов. Один из них попал на видео, которое опубликовала супруга комика Гарика Мартиросяна в своем Telegram-канале. На ролике можно заметить странно одетую женщину, которая пытается с близкого расстояния сфотографировать гроб с Шатуновым. В конце концов охрана вынуждена попросить даму удалиться.
«Прощание с Юрой Шатуновым. Что, что у этой женщины под волосами? Вакуум?» — недоумевает Жанна Левина.
Пользователи Сети также оказались шокированы произошедшим, оставив множество комментариев.
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