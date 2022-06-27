ПОТЕРЯЛИ 40 МИНУТ ⟩ Против врачей скорой, не спасших Шатунова, завели дело

«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала: мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю "газель" без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге», – рассказал он.

Кудряшов отметил, что «там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок еще промучился, не мог уже на ногах стоять».