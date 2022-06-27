Актриса Шэрон Стоун призналась, что потеряла девятерых детей

64-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о личной трагедии в ее жизни. Знаменитость опубликовала в социальных сетях комментарий под постом издания People о выкидыше у танцовщицы Петы Мургатройд.

Шэрон Стоун отметила, что у женщин нет специального форума, чтобы можно было обсудить «глубину этой проблемы». Актриса призналась, что потеряла девятерых детей – у нее случались без конца выкидыши.

Легко к такой трагедии Шэрон Стоун не смогла отнестись – ни физически, ни эмоционально.

«Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся», – говорит Шэрон Стоун.

По словам актрисы, женское здоровье и благополучие находится на «попечении мужской идеологии» и они жестоко угнетаются.

Напомним, Шэрон Стоун так и не смогла родить, у нее трое приемных сыновей. Первого сына актриса усыновила в 2000 году, второй мальчик, Лэрд Вонн Стоун попал в ее семью в 2005 году. А в 2006 году звезда «Основного инстинкта» забрала к себе и Куинна Келли.