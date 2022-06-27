Как правильно сортировать вещи перед стиркой: три золотые правила, которые сохранят вашу одежду

Правильная сортировка вещей перед тем, как бросить их в стиральную машинку – это азы, от которых зависит успешность всего процесса стирки. Ведь вряд ли кому-то захочется доказывать своим домочадцам, что розовый цвет сейчас в тренде, только потому, что среди белоснежных вещей каким-то образом «завалялся» красный носок, пишет «Главред».

Как правильно сортировать вещи для стирки

Шаг №1: разложить их по фактуре ткани

Нельзя стирать вместе, например, шерсть, шелк и джинсовые ткани, ведь каждый из этих материалов имеет свой «характер» и свои требования к стирке.

Поэтому когда ваши вещи будут рассортированы по типам тканей, нужно ознакомиться с тем, какие правила стирки для каждого из этих материалов.

Шаг №2: разложить вещи по цвету

Пренебрегать этим правилом точно не стоит, если вы хотите, чтобы ваши вещи сохранились в своем привычном виде и цвете. Ведь и одна ложка дегтя (или единственный красный носок) может испортить целую бочку меда.

Вещи светлых и темных оттенков обязательно нужно стирать отдельно. При этом темные – это не только черные или близкие к нему, но и темно-красный, темно-зеленый и т.п.

Вещи ярких оттенков, которые приближены по цветовой гамме, можете смело стирать вместе. Например, вместе класть в машинку можно всё лиловое, красное и оранжевое. Также «не покусаются» вещи синего и зеленого цветов.