ФОТО ⟩ Аномальная жара? Холодильники для напитков в магазине Selver опустели

Кайро Кийтсак, синоптик Агентства по окружающей среде, сообщил в социальных сетях на прошлой неделе, что к концу этой недели ожидается 30-градусная температура, пишет Elu24. «К середине недели зона высокого давления укрепится над Балтикой, и это откроет ворота для гораздо более теплой воздушной массы с юга, которая начнет распространяться на север», - сообщил Кийтсак.

Он уточнил, что температура воздуха начнет повышаться в Литве, Латвии и Эстонии. «К Иванову дню погода уже будет по-летнему теплой. К концу этой недели расчеты даже показывают возможность 30-градусной температуры».

Но на жару указывает и тот факт, что все больше людей покупают прохладительные напитки в магазинах, особенно те, которые стоят в холодильнике. Однако и после Иваного дня в шкафу с алкоголем становится все больше пустого места. «Наверное, жарко», - пишет человек, разместивший фотографию в социальных сетях, упоминая Selver в Лауласмаа.

На фотографии видно, что один холодильник полностью пуст, в другом только последние несколько банок пива и в третьем осталось еще несколько банок.