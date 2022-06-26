ВИДЕО ⟩ Скандально отмененные похороны Пьера Нарцисса едва не завершилось дракой

По словам представителей посольства Камеруна, на которые ссылается портал «2×2.su», пояснили, что решение отменить прощание певца с российской публикой вызвано «острым форс-мажором».

В итоге, собравшихся друзей и поклонников Нарцисса попросили уйти, перенеся церемонию на 29 июня, с полудня до трех часов дня, пишет Topnews.

Причиной является разногласия, которые возникли между представителями Камеруна и российской стороной, а также невыдачей официальной бумаги о смерти, без которой нельзя проводить похороны.

По ее словам, ей позвонил посол, заявив, что тело Нарцисса им не выдадут, потому что опасаются, что его похоронят в России. А дочь, сестра и жена хотят доставить тело в Камерун.

Она сомневается в том, что это решение логично, ведь родственники, рано или поздно, уйдут, и тогда на могилу исполнителя некому «будет приносить цветы».

В итоге поклонники возложили цветы к моргу и разошлись.

Между тем продюсер ушедшей звезды Андрей Загорский заявил, что Дайнега не знакома с ситуацией. В итоге, на глазах у журналистов они пытались перекричать друг друга.

Два продюсера пытались перекричать друг друга во время интервью журналистам, а затем Дайнега и вовсе перешла на нецензурные выражения, заявив, что собирается «дать в рожу» Загорскому, потому что тот ведет себя «не как мужик».