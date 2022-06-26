Длинные выходные завершаются, и пора возвращаться к повседневным заботам, ведь завтра понедельник, и начнется рабочая неделя. Но оказалось, что из Хийумаа нельзя попасть домой, пока не пройдешь полицейский рейд, пишет Elu24.
Для подписчиков
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Хитро: полиция выбрала удачное место для поимки пьяных водителей
Хитро: полиция выбрала удачное место для поимки пьяных водителей
«Вы не сможете попасть в порт Хийумаа, пока не будет сделана проверка на трезвость», - пишет Анни, приславшая в редакцию Elu24 фотографии.