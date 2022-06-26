ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Хитро: полиция выбрала удачное место для поимки пьяных водителей

«Вы не сможете попасть в порт Хийумаа, пока не будет сделана проверка на трезвость», - пишет Анни, приславшая в редакцию Elu24 фотографии.

Анни не планировала сегодня плыть на материк, она и ее семья поехали купаться рядом с портом. Для этого они должны проехать рядом с портовыми доками.