Вс, 26.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Хитро: полиция выбрала удачное место для поимки пьяных водителей

Мерилин Няреп Limon.ee
,
Хитро: полиция выбрала удачное место для поимки пьяных водителей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полицейский рейд перед портом Хельтермаа
Полицейский рейд перед портом Хельтермаа Фото: Lugeja foto

Длинные выходные завершаются, и пора возвращаться к повседневным заботам, ведь завтра понедельник, и начнется рабочая неделя. Но оказалось, что из Хийумаа нельзя попасть домой, пока не пройдешь полицейский рейд, пишет Elu24.

«Вы не сможете попасть в порт Хийумаа, пока не будет сделана проверка на трезвость», - пишет Анни, приславшая в редакцию Elu24 фотографии.

Анни не планировала сегодня плыть на материк, она и ее семья поехали купаться рядом с портом. Для этого они должны проехать рядом с портовыми доками.

Ключевые слова
Наверх