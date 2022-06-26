Женоненавистниками парни становятся по разным причинам. Но часто бывает и так, что одно только имя мужчины несёт в себе определённые черты характера и поведения.
4 мужских имени, обладатели которых ненавидят женщин
Парни с этими именами не любят женщин, часто не уважают дам и считают, что править миром должна грубая мужская сила. Кого-то из них в детстве ненавидела родная мать, кому-то отказала первая любовь. Итог один — они обозлились на всех женщин мира и теперь только используют прекрасных девушек в своих целях или же совсем избегают их.
Макар
Как только у Макара появляются первые деньги, он становится жадным и скупым. Во всех девушках этот парень теперь видит охотниц за его кошельком, считая, что прекрасный пол часто пользуется мужчинами в своих целях. Возможно, в юности у Макара был травмирующий опыт в отношениях с девушкой, поэтому теперь он всех женщин считает исключительно меркантильными стервами, не умеющими по-настоящему любить. Не исключено, что к старости обладатель этого имени станет заядлым женоненавистником или даже изолирует себя от общества.
Виссарион
Это редкое, но красивое имя достаётся обычно мужчинам с твёрдым нравом и сильным характером. Решать проблемы они привыкли сами, как и полагаться во всём только на себя. Виссарион переводится как "дающий жизнь избранным", поэтому и имя несёт в себе зашифрованное послание о том, что его обладатель — мужчина крайне избирательный и требовательный. С женщинами у Виссарионов отношения обычно натянутые, потому что особой лаской эти представители сильного пола не отличаются. К тому же эти парни не видят необходимости в отношениях, ведь красивые девушки только отвлекают от достижения целей, пишет Life.
Дементий
Необычное имя Дементий несёт в себе энергетику неприступности и власти. Это целеустремлённые, часто замкнутые люди, сами себе на уме. Их не волнует большинство банальных бытовых проблем, а суета и вовсе раздражает. Дементий в переводе означает "укротитель", только вот чаще укрощать приходится именно мужчин с этим именем. Их мировоззрение отличается от того, с каким живёт большинство, что иногда делает таких парней изгоями в коллективе. Не то чтобы Дементий рвался в лидеры или хотел заслужить общественное одобрение. Им не нужны женщины рядом, потому что они принесут шум, суету и лишние проблемы. Дементий очень редко ходит на свидания. Только для того, чтобы ещё раз для себя понять, как хорошо ему в одиночестве.
Вениамин
Мальчик с именем Вениамин растёт дружелюбным и общительным. Он старается поддерживать контакт со всеми и быть на равных как с парнями, так и с девчонками. И уже в юности начинает замечать, что поведение последних сильно отличается. Почему-то Веня должен подстраиваться под представительниц прекрасного пола, а они под него — нет. Росший в такой несправедливости, уже будучи взрослым мужчиной, Вениамин понимает, что познал весь смысл этого мира. Женщин он использует исключительно в своих интересах, не желая вступать в длительные отношения, которые снова будут его к чему-то обязывать. Исключения бывают даже у таких принципиальных мужчин, как Вениамин, но до последнего обладатель этого имени будет сопротивляться и показывать независимость.