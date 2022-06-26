4 мужских имени, обладатели которых ненавидят женщин

Необычное имя Дементий несёт в себе энергетику неприступности и власти. Это целеустремлённые, часто замкнутые люди, сами себе на уме. Их не волнует большинство банальных бытовых проблем, а суета и вовсе раздражает. Дементий в переводе означает "укротитель", только вот чаще укрощать приходится именно мужчин с этим именем. Их мировоззрение отличается от того, с каким живёт большинство, что иногда делает таких парней изгоями в коллективе. Не то чтобы Дементий рвался в лидеры или хотел заслужить общественное одобрение. Им не нужны женщины рядом, потому что они принесут шум, суету и лишние проблемы. Дементий очень редко ходит на свидания. Только для того, чтобы ещё раз для себя понять, как хорошо ему в одиночестве.