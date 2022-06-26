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До войны она работала с Меладзе и Брежневой, теперь ее дом - Швеция. История Вики из Киева

Limon.ee Раиса Смирнова
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До войны она работала с Меладзе и Брежневой, теперь ее дом - Швеция. История Вики из Киева
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Виктория Рихтик
Виктория Рихтик Фото: из личного архива Виктории Рихтик

«К этому нельзя быть готовым. Мы уже смотрели последнюю речь Путина, и тут муж говорит: "Это все!"» - вспоминает вечер накануне 24 февраля 2022 года 35-летняя Виктория Рихтик, которой пришлось оставить привычную жизнь, успешную карьеру фотографа и бежать от войны, сообщает tvnet.lv. Войны, в которую не хотелось верить...

"Папа, я буду фотографом"

Виктория Рихтик признается, что зарабатывать фотографией стала с 2007 года. Ее сайт rikhtik.com хорошо знаком людям из фэшн-индустрии в Украине. Снимает она уже довольно давно - с 14 лет всюду брала с собой камеру и фотографировала людей. Отец Виктории занимался фотографией, работал пять лет в фирме Kodak, которая тогда только открылась в их стране.

"Это был самый первый магазин, и ему давали фотоаппараты разобраться с инструкцией, чтобы потом объяснять клиентам. Он приносил фотоаппараты домой, и мы с ним ходили, гуляли, он меня фотографировал. Так мы вместе разбирались в технике. Я тогда уже придумывала план съемки", - вспоминает Вика.

На тот момент ей было всего 10 лет, но она уже занималась организацией съемок, хотя сама не фотографировала: "Я просто представляла, как это будет выглядеть".

Ее первая война...

Виктория Рихтик - фотограф-фрилансер. Это связано с тем, что у ее ребенка аутизм. В какой-то момент она сделала выбор в сторону профессии, с которой могла бы максимально уделять ему время: "В 2014 году, когда началась моя первая война, моему ребенку поставили диагноз аутизм. Тогда мне нужно было выбирать - либо работа и творчество, либо малыш. Мне сказали, что чудо произойдет только тогда, когда вы полностью возьметесь за него, будете с ним работать".

Вика помнит в деталях, как делала все, чтобы ребенку было интересно в этом мире. Она придумывала с ним различные игры. Много для него рисовала, создавала целые декорации, играла в лего, и эта война не прекращается...

Виктория с сыном
Виктория с сыном Фото: из личного архива Виктории Рихтик

От фэшн-индустрии к шоу-бизнесу

"Я поняла, что этого для творчества мало. Поэтому пошла в фэшн, а там и в музыкальную индустрию, где более креативные решения", - признается Вика. 

Виктория Рихтик смело отмечает, что проработала в Украине со всеми фэшн-изданиями, которые есть на ее родине. Часто бывало так, что дизайнеры сами к ней обращались, потому что хотели, чтобы фотосет проводила именно она...

В музыкальную индустрию Вика пришла через съемку с рок-группой. Она знакомилась с артистами, снимала их, а после сотрудничала с Верой Брежневой, Константином Меладзе и группой "Виа Гра". Вика призналась, что влюблена в Веру Брежневу как в человека:

"Мне она очень понравилась. Она действительно очень светлый человек и очень открытый, работоспособный. Это немаловажно. Я не буду называть имена, но это тоже публичные люди, которые уже со статусом, и они себя так вели, будто бы они не должны напрягаться, что-то делать. Вера же четко понимает задачу. Понимает, что это важно. Она вникала во все процессы.

Вера - очень светлый человек. Она стремится к лучшей версии себя. Мы сошлись на философии, что человек всегда может совершенствоваться, независимо от возраста. И есть такой стереотип, что так как нас воспитали так, как мы привыкли, то меняться нам не стоит".

Сотрудничество с Константином Меладзе продолжалось в течение трех месяцев: "Ему понравились мои работы после того, как Вера меня утвердила. Ей был необходим для проекта именно такой фотограф, как я. Когда Меладзе посмотрел эти работы, он меня пригласил".

Так он предложил Вике работать у него на проекте. Шла речь о том, что ее периодически будут приглашать на масштабные съемки клипов. Последнее сотрудничество было в декабре, а потом вмешалась война...

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