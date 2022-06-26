До войны она работала с Меладзе и Брежневой, теперь ее дом - Швеция. История Вики из Киева

"Папа, я буду фотографом"

Виктория Рихтик признается, что зарабатывать фотографией стала с 2007 года. Ее сайт rikhtik.com хорошо знаком людям из фэшн-индустрии в Украине. Снимает она уже довольно давно - с 14 лет всюду брала с собой камеру и фотографировала людей. Отец Виктории занимался фотографией, работал пять лет в фирме Kodak, которая тогда только открылась в их стране.

"Это был самый первый магазин, и ему давали фотоаппараты разобраться с инструкцией, чтобы потом объяснять клиентам. Он приносил фотоаппараты домой, и мы с ним ходили, гуляли, он меня фотографировал. Так мы вместе разбирались в технике. Я тогда уже придумывала план съемки", - вспоминает Вика.

На тот момент ей было всего 10 лет, но она уже занималась организацией съемок, хотя сама не фотографировала: "Я просто представляла, как это будет выглядеть".

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