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НОСТАЛЬГИЯ ⟩ В бабушкином подвале в Пылвамаа нашли неиспользованную стиральную машину «Рига»

Limon.ee Хевели Туйск
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В бабушкином подвале в Пылвамаа нашли неиспользованную стиральную машину «Рига»
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Инфолисток стиральной машины «Рига-17».
Инфолисток стиральной машины «Рига-17». Фото: Erakogu

Редкое явление - неиспользованная и все еще в упаковке стиральная машина «Рига-17» была выставлена на продажу на торговой площадке Facebook. Фото этого устройства вернет многих в детские воспоминания.

В Пылвамаа Кадри нашла в кладовке своей бабушки стиральную машину «Рига-17», все еще в упаковке и неиспользованную. Тот, кто помнит, знает, что в те времена было нелегко купить стиральную машину, и, вероятно, именно поэтому бабушка Кадри купила ее для своего дома. «Появились другие, более новые стиральные машины, которые простаивали без дела», - добавляет Кадри.

«Я помню, у нас была такая, когда я была маленькой, - вспоминает она о своем детстве, когда это было относительно новым изобретением».

Стиральная машина «Рига-17»
Стиральная машина «Рига-17» Фото: Erakogu

«Рига-17» была одной из первых стиральных машин в Эстонии, которая помогла облегчить стирку белья, конечно, ее нельзя сравнить с современными стиральными машинами, которые делают всю работу за вас.

В стиральной машине есть небольшая пластиковая деталь в нижней части машины, которая обеспечивает циркуляцию воды, но чтобы высушить одежду, нужно вручную пропустить ее через сушильные валики.

Стиральная машина «Рига-17»
Стиральная машина «Рига-17» Фото: Erakogu
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