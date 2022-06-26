Редкое явление - неиспользованная и все еще в упаковке стиральная машина «Рига-17» была выставлена на продажу на торговой площадке Facebook. Фото этого устройства вернет многих в детские воспоминания.
НОСТАЛЬГИЯ ⟩ В бабушкином подвале в Пылвамаа нашли неиспользованную стиральную машину «Рига»
В Пылвамаа Кадри нашла в кладовке своей бабушки стиральную машину «Рига-17», все еще в упаковке и неиспользованную. Тот, кто помнит, знает, что в те времена было нелегко купить стиральную машину, и, вероятно, именно поэтому бабушка Кадри купила ее для своего дома. «Появились другие, более новые стиральные машины, которые простаивали без дела», - добавляет Кадри.
«Я помню, у нас была такая, когда я была маленькой, - вспоминает она о своем детстве, когда это было относительно новым изобретением».
«Рига-17» была одной из первых стиральных машин в Эстонии, которая помогла облегчить стирку белья, конечно, ее нельзя сравнить с современными стиральными машинами, которые делают всю работу за вас.
В стиральной машине есть небольшая пластиковая деталь в нижней части машины, которая обеспечивает циркуляцию воды, но чтобы высушить одежду, нужно вручную пропустить ее через сушильные валики.