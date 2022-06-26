ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как прошли самые жаркие безалкогольные гуляния Ивановой ночи

Безалкогольные празднования Иванова дня на хуторе Лийпа прошли в этом году в четвертый раз. Несмотря на отсутствие спиртных напитков, праздник и игра на дудочках продолжались до поздней ночи, и традиционные обычаи Иванова дня с удовольствием соблюдали как молодые, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.

По словам Кайри Ерловой, одной из организаторов гуляний в Лийпа, одной из целей мероприятия является повышение осведомленности о том, что хорошая вечеринка не всегда подразумевает алкоголь. Праздник был также направлен на пропаганду здорового и активного образа жизни для всей семьи, пишет Elu24.

Гостей ждали вкусные угощения и концерт Оття Лепланда и увлекательная программа.

Безалкогольный Иванов день в Лийпа. Фото: Eiko Lainjärv

Трезвый вечер оставил у всех участников массу воспоминаний о гуляниях, которые прошли под руководством ведущего Свена Сумберга. Весь двор хутора Лийпа был полон сияющих глаз: одни играли в игры или делали поделки, а другие соревновались в веселых конкурсах.

Прежде чем на главной сцене начали выступать старые любимцы Отт Лепланд и Карл-Эрик Тамме, дуэт Duo Trahh радовал гостей праздника веселыми песнями.

Хедлайнер Отт Лепланд был очень доволен трезвой, но в тоже время очень веселойя публикой. «Подобные мероприятия очень ценятся, и их должно быть больше», - сказал Лепланд.