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ФОТО ⟩ В Испании разбили спорткар Криштиану Роналду почти за 2 миллиона евро

Limon.ee
В Испании разбили спорткар Криштиану Роналду почти за 2 миллиона евро
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: Shutterstock

Неприятная история произошла с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду, строящего роскошное семейное поместье на родине, во время отдыха, который португалец проводит на испанской Майорке.

Как сообщает издание Daily Mail, утром футболист в сопровождении охранников выехал с виллы, чтобы провести день с семьей. Передвигаясь небольшой колонной, одна из машин внезапно съехала с дороги и врезалась в каменную стену. По иронии судьбы, пострадавшим автомобилем оказался один из самых дорогих спорткаров в коллекции Роналду — Bugatti Veyron стоимостью более 2 миллионов долларов (более 1,9 миллионов евро), пишет Fakty.ua.

По информации источника, охранник, находившийся за рулем (сам португалец с невестой Джорджиной Родригес и детьми в этот момент находился в другой машине), в аварии не пострадал. После попадания в ДТП водитель (предполагается, что им был один из братьев-близнецов Рамалейро — солдат элитного подразделения спецназа, служившие в Афганистане, которых футболист нанял для личной охраны после перехода в «МЮ») самостоятельно вышел из поврежденной машины, пересел в другую — и уехал. Автомобиль же, после прибытия полиции, был накрыт синим брезентом и увезен на эвакуаторе.

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