Неприятная история произошла с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду, строящего роскошное семейное поместье на родине, во время отдыха, который португалец проводит на испанской Майорке.
ФОТО ⟩ В Испании разбили спорткар Криштиану Роналду почти за 2 миллиона евро
Как сообщает издание Daily Mail, утром футболист в сопровождении охранников выехал с виллы, чтобы провести день с семьей. Передвигаясь небольшой колонной, одна из машин внезапно съехала с дороги и врезалась в каменную стену. По иронии судьбы, пострадавшим автомобилем оказался один из самых дорогих спорткаров в коллекции Роналду — Bugatti Veyron стоимостью более 2 миллионов долларов (более 1,9 миллионов евро), пишет Fakty.ua.
Cristiano Ronaldo's Bugatti Veyron crashed into a wall in Majorca— Lilian Chan (@bestgug) June 20, 2022
The driver - who is reportedly not Ronaldo but one of his bodyguards - lost control,skidded into a wall in the residential estate
The supercar was taken away in a blue tarpaulin as police launch investigation pic.twitter.com/gP3msuwVjP
По информации источника, охранник, находившийся за рулем (сам португалец с невестой Джорджиной Родригес и детьми в этот момент находился в другой машине), в аварии не пострадал. После попадания в ДТП водитель (предполагается, что им был один из братьев-близнецов Рамалейро — солдат элитного подразделения спецназа, служившие в Афганистане, которых футболист нанял для личной охраны после перехода в «МЮ») самостоятельно вышел из поврежденной машины, пересел в другую — и уехал. Автомобиль же, после прибытия полиции, был накрыт синим брезентом и увезен на эвакуаторе.