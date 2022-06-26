Евровидение-2023: известны города, где может состояться конкурс

Так, известно, что музыкальное первенство на этот раз не состоится в Украине. Соответствующее решение принял Европейский вещатель, отметив, что в результате невозможно обеспечить участникам и гостям безопасность, пишет ТСН.

Теперь EBU ведет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году. На сайте песенного конкурса назвали города, где может состояться Евровидение-2023: Абердин, Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем и Шеффилд.

Требования к городу, принимающему конкурс:

Площадка, которая вместит не менее 10 000 зрителей

Пресс-центр на 1500 журналистов

В городе должен быть международный аэропорт

Размещение в отеле не менее 2000 делегатов, журналистов и зрителей.

Напомним, недавно в EBU заявили, что в Украине не может быть проведен конкурс, поскольку «не все условия могут быть выполнены». Со своей стороны министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с таким решением и требовал дополнительных переговоров.