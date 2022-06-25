Новый способ использования человеческой мочи предложили английские и датские инженеры. Они пророчат переход транспорта на этот биоресурс, используемый в качестве топлива. Самый большой плюс нового топлива – его экологическая чистота. При его горении не выделяется углерод и прочие загрязнители.
Новое биотопливо: в Англии и Дании решили заменить бензин мочой
Ранее из мочи добывался для технических нужд аммиак. Операции по хранению, обработке и доставке этого химического вещества хорошо отработаны. А смесь водорода и азота, чем и является аммиак, позволяет быстро освобождать энергию. Научные исследования 2009 и 2017 годов показали, что использование электролиза для выделения водорода из мочи обходится дешевле. Этот метод производства водорода из мочи, уверены исследователи двух стран, улучшит экологию, упросит его производство, а также заправку автомобилей, морских и речных судов, а также самолетов.
Работы по развитию технологий по выделению водорода ведут сразу несколько стран, но пока все они ведутся в лабораториях и ограничиваются разработкой прототипов.
Разработчики из Гонконга и Оксфорда создали в 2021 году первый в мире электрокар для гольфа на аммиачных топливных элементах. Аммиак у гольфкара хранится в жидком виде внутри баллона.
Американская фирма Amogy уже собрала компактный высокоэффективный реактор, занимающийся расщеплением аммиака, сообщают Вести.
Ожидается, что первый двухтактный аммиачный двигатель, который будет работать на любом виде топлива, создадут в Дании специалисты MAN Energy Solutions к 2024 году. Так что главное в будущем для автомобилиста будет – не забыть отлить полный бак перед дальней поездкой.