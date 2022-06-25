Новое биотопливо: в Англии и Дании решили заменить бензин мочой

Ранее из мочи добывался для технических нужд аммиак. Операции по хранению, обработке и доставке этого химического вещества хорошо отработаны. А смесь водорода и азота, чем и является аммиак, позволяет быстро освобождать энергию. Научные исследования 2009 и 2017 годов показали, что использование электролиза для выделения водорода из мочи обходится дешевле. Этот метод производства водорода из мочи, уверены исследователи двух стран, улучшит экологию, упросит его производство, а также заправку автомобилей, морских и речных судов, а также самолетов.

Работы по развитию технологий по выделению водорода ведут сразу несколько стран, но пока все они ведутся в лабораториях и ограничиваются разработкой прототипов.

Разработчики из Гонконга и Оксфорда создали в 2021 году первый в мире электрокар для гольфа на аммиачных топливных элементах. Аммиак у гольфкара хранится в жидком виде внутри баллона.

Американская фирма Amogy уже собрала компактный высокоэффективный реактор, занимающийся расщеплением аммиака, сообщают Вести.