Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких

Уже известно, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим тело 48-летнего Юрия Шатунова кремируют. «Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — сообщает источник из окружения музыканта.

Отметим, что гражданская панихида пройдет в воскресенье 26 июня с 10:00 до 15:00 в траурном зале Троекуровского кладбища. Туда могут прийти все желающие проститься со знаменитым певцом.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в Подмосковье из-за острой сердечной недостаточности. Позже у него диагностировали трансмуральный инфаркт (одна из наиболее тяжелых форм инфаркта, при которой поражаются все мышцы сердца). СМИ сообщают о том, что друзья своевременно вызвали скорую, но та отказалась приезжать на вызов, вследствие чего были потеряны 40 минут. Возможно, если бы врачи прибыли на вызов, музыкант был бы жив, пишет Starhit.

Артист почувствовал себя плохо во время отдыха, сказал, что печет в груди, тяжело дышать. Приятели доставили его в ближайшее медицинское учреждение, после чего отвезли в больницу в Домодедове в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артиста.