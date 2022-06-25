Алла Пугачева купила две могилы на кладбище в Израиле

Попутно Алла Пугачева решает важные дела. По данным Telegram-канала «Неопра, блин», певица купила себе участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Участок рассчитан на две могилы, пишет Topnews.

Интересно, что кладбище в Кесарии популярно среди местных богатейших людей и знаменитостей. По преданию, с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.

Ранее в СМИ была информация, что Алла Пугачева купила себе место на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат.

А издание «МК» сообщает, что информация о покупке могилы Пугачевой на кладбище в Израиле появилась еще 20 лет назад.

Источники из ее окружения говорят, что «Алла Борисовна только усмехнулась».

«Она не подтвердила такое приобретение. У неё есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. Это — семейное захоронение», – говорят источники.

По словам окружения, Алла Пугачева поддержала Иосифа Кобзона, который хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище. И певица не стремится на именитое захоронение.