Уехавшая из России несколько месяцев назад Алла Пугачева остается все еще в Израиле. Там артистка занимается здоровьем, проводит время с детьми и ждет с гастролей Максима Галкина. Недавно семья отпраздновала его день рождения.
Алла Пугачева купила две могилы на кладбище в Израиле
Попутно Алла Пугачева решает важные дела. По данным Telegram-канала «Неопра, блин», певица купила себе участок на древнееврейском захоронении Кесарии. Участок рассчитан на две могилы, пишет Topnews.
Интересно, что кладбище в Кесарии популярно среди местных богатейших людей и знаменитостей. По преданию, с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставление и Страшный суд.
Ранее в СМИ была информация, что Алла Пугачева купила себе место на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мать и младший брат.
А издание «МК» сообщает, что информация о покупке могилы Пугачевой на кладбище в Израиле появилась еще 20 лет назад.
Источники из ее окружения говорят, что «Алла Борисовна только усмехнулась».
«Она не подтвердила такое приобретение. У неё есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. Это — семейное захоронение», – говорят источники.
По словам окружения, Алла Пугачева поддержала Иосифа Кобзона, который хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище. И певица не стремится на именитое захоронение.
И в целом сейчас Алла Пугачева живет «полной жизнью» и не думает о возможной кончине.