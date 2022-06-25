Саара Пиус наслаждается теплым эстонским летом вместе со своим мужем Мяртом Пиусом.
СЧАСТЛИВЫЙ БРАК ⟩ Актриса и певица Саара Пиус опубликовала очень милую фотографию с мужем
Актриса и певица Саара Пиус опубликовала очень милую фотографию с мужем
Актриса и певица Саара Пиус опубликовала в социальных сетях фотографию, которая полна любови. Саара и ее муж Мярт стоят на большом камне и нежно целуются.
"🤍", - подписала Саара фотографию, потому что все понятно и без слов.
В семье Пиус двое детей: четырехлетняя дочь Сусанна и сын Михкель, которому весной исполнился год. Саара и Мярт поженились в июне 2019 года, сообщает Elu24.
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