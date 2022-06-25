Сб, 25.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК ⟩ Актриса и певица Саара Пиус опубликовала очень милую фотографию с мужем

Limon.ee
Актриса и певица Саара Пиус опубликовала очень милую фотографию с мужем
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Saara ja Märt Pius.
Saara ja Märt Pius. Фото: Joakim Klementi/Postimees

Саара Пиус наслаждается теплым эстонским летом вместе со своим мужем Мяртом Пиусом.

Актриса и певица Саара Пиус опубликовала в социальных сетях фотографию, которая полна любови. Саара и ее муж Мярт стоят на большом камне и нежно целуются.

"🤍", - подписала Саара фотографию, потому что все понятно и без слов.

В семье Пиус двое детей: четырехлетняя дочь Сусанна и сын Михкель, которому весной исполнился год. Саара и Мярт поженились в июне 2019 года, сообщает Elu24.

Ключевые слова
Наверх