Врач рассказала, как можно умереть от поцелуя

Риск заражения ВИЧ может нести с собой обычный поцелуй. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам врача-дерматолога Ольги Божок, во время поцелуя можно заразиться хеликобактериозом, а тот способен спровоцировать появление онкологии. Также может произойти заражение герпесом.

«Причем неважно, был ли он у человека изначально, так как контакт с человеком, у которого идет острая фаза этого заболевания, спровоцирует его и у вас», — комментирует специалист.

Врач подчеркивает, что кариозное воспаление зубов также передается поцелуем, поскольку происходит контакт со слюной.

Известно, что статистика насчитывает единичные случаи, когда целующиеся партнеры заражались ВИЧ из-за кровоточащих десен.