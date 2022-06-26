Некоторые страшные болезни передаются даже при казалось бы невинных романтических контактах.
Врач рассказала, как можно умереть от поцелуя
Риск заражения ВИЧ может нести с собой обычный поцелуй. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам врача-дерматолога Ольги Божок, во время поцелуя можно заразиться хеликобактериозом, а тот способен спровоцировать появление онкологии. Также может произойти заражение герпесом.
«Причем неважно, был ли он у человека изначально, так как контакт с человеком, у которого идет острая фаза этого заболевания, спровоцирует его и у вас», — комментирует специалист.
Врач подчеркивает, что кариозное воспаление зубов также передается поцелуем, поскольку происходит контакт со слюной.
Известно, что статистика насчитывает единичные случаи, когда целующиеся партнеры заражались ВИЧ из-за кровоточащих десен.
А вот хеликобактериоз передается практически гарантированно: эта болезнь плохо поддается лечению, а действующих методов профилактики практически нет. Во избежание в том числе и смертельных болезней, необходимо следить за состоянием ротовой полости своей и партнера.