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Врач рассказала, как можно умереть от поцелуя

Limon.ee
Врач рассказала, как можно умереть от поцелуя
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Поцелуй. Иллюстративное фото
Поцелуй. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Некоторые страшные болезни передаются даже при казалось бы невинных романтических контактах.

Риск заражения ВИЧ может нести с собой обычный поцелуй. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам врача-дерматолога Ольги Божок, во время поцелуя можно заразиться хеликобактериозом, а тот способен спровоцировать появление онкологии. Также может произойти заражение герпесом.

«Причем неважно, был ли он у человека изначально, так как контакт с человеком, у которого идет острая фаза этого заболевания, спровоцирует его и у вас», — комментирует специалист.

Врач подчеркивает, что кариозное воспаление зубов также передается поцелуем, поскольку происходит контакт со слюной.

Известно, что статистика насчитывает единичные случаи, когда целующиеся партнеры заражались ВИЧ из-за кровоточащих десен.

А вот хеликобактериоз передается практически гарантированно: эта болезнь плохо поддается лечению, а действующих методов профилактики практически нет. Во избежание в том числе и смертельных болезней, необходимо следить за состоянием ротовой полости своей и партнера.

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