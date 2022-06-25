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Ни холодно ни жарко: почему чрезмерное увлечение мороженым сокращает жизнь

Limon.ee
Ни холодно ни жарко: почему чрезмерное увлечение мороженым сокращает жизнь
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Мороженое. Иллюстративное фото.
Мороженое. Иллюстративное фото. Фото: Svetlana Evseeva / PantherMedia / Svetlana Evseeva

Влияет ли наличие пальмового масла в продукте на здоровье? Может ли сладкий холодный продукт стать причиной отравления?

Летом, когда солнце пригревает, а теплый ветерок подбивает со всех сторон, что может быть лучше спасительного холодного мороженого? Многие любят это сладкое и вкусное лакомство, однако злоупотреблять им все же не стоит, потому что переедание этого десерта может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, набору лишнего веса. Об этом рассказали профессоры Светлана Трофимова и Владимир Хавинсон в эфире программы «О самом главном».

Они отметили, что мороженое представленное в магазинах, которое чаще всего покупают россияне содержит очень много дешевых пальмовых жиров и вредных добавок. Из-за этого частое употребление любимого лакомства может обернуться ухудшением памяти, способствовать развитию болезней сердца и сокращать жизнь.

«Мороженое содержит огромное количество сахара. Были проведены многочисленные исследования, которые показали, что большая концентрация сахара нарушает когнитивные способности», — цитирует Хавинсона Газета.ру.

Кроме того сахар, а его очень много в мороженом, отмечает Трофимова, может ударить по иммунной системы, спровоцировать ожирение и диабет.

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