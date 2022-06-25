Ни холодно ни жарко: почему чрезмерное увлечение мороженым сокращает жизнь

Летом, когда солнце пригревает, а теплый ветерок подбивает со всех сторон, что может быть лучше спасительного холодного мороженого? Многие любят это сладкое и вкусное лакомство, однако злоупотреблять им все же не стоит, потому что переедание этого десерта может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, набору лишнего веса. Об этом рассказали профессоры Светлана Трофимова и Владимир Хавинсон в эфире программы «О самом главном».

Они отметили, что мороженое представленное в магазинах, которое чаще всего покупают россияне содержит очень много дешевых пальмовых жиров и вредных добавок. Из-за этого частое употребление любимого лакомства может обернуться ухудшением памяти, способствовать развитию болезней сердца и сокращать жизнь.

«Мороженое содержит огромное количество сахара. Были проведены многочисленные исследования, которые показали, что большая концентрация сахара нарушает когнитивные способности», — цитирует Хавинсона Газета.ру.