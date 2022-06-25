Елена Малышева объяснила, почему умер Юрий Шатунов, и дала совет молодым людям

Звезда Первого канала, телеведущая Елена Малышева отреагировала на смерть Юрия Шатунова.

Музыкант умер на 49-м году жизни в Подмосковье, врачи установили у музыканта инфаркт миокарда.

У себя в Telegram-канале Елена Малышева объяснила, почему умер Юрий Шатунов.

По ее словам, чаще всего инфаркт миокард в молодом возрасте происходит из-за высокого уровня холестерина. В медицине это называется наследственной гиперхолестеринемией.

При таком заболевании печень человека в больших количествах производит холестерин, но без анализа крови это не заметить.

«Следствие высокого холестерина — инфаркт и инсульт. Всегда внезапно. Среди полного здоровья. И это очень часто внезапная смерть», — пишет Елена Малышева.

По словам телеведущей, надо часто проходить обследования – при высоком холестерине врач назначит таблетки.

Также нужно проверять и здоровье детей, чьи родственники умерли из-за инфаркта, у которых есть проблемы с сосудами.

Даже тем, кто считает себя здоровым, требуется один раз в год сдавать анализы и обследования.