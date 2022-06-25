ВИДЕО ⟩ На МакSим напали во время концерта

МакSим долго восстанавливала здоровье после перенесенного коронавируса. Наконец-то она вернулась к работе и дает концерты. 24 июня певица выступила в Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки».

Во время исполнения песни «Мой рай» случилось неожиданное. Из-за кулис в сторону артистки направилась неизвестная девушка. Она развела руки, словно хотела обнять МакSим. На этот жест певица не отреагировала, отвернулась и продолжила петь. Среагировала охрана. Неизвестную стали оттаскивать от певицы.

Женщина отказывалась уходить со сцены, она схватила МакSим за руку и потащила за собой. В результате Марина упала на колени. Лишь спустя пару мгновений, когда охранник помог высвободить руку Марины, звезда оттолкнулась от незнакомки и сделала паузу в выступлении.

МакSим выглядела шокированной и смотрела на руку. Зрители поддержали певицу. Неизвестную вывели за пределы площадки и передали полиции. Поклонников, стоявших близко к сцене, попросили отойти в сторону.