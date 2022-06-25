Крупнейшее и подробнейшее исследование долголетия рептилий и амфибий раскрыло секреты уникального старения хладнокровных животных.
Чем старше черепаха, тем меньше у неё шансов умереть. Почему у людей не так?
Международное исследование предоставило первое значимое доказательство того, что черепахи медленно стареют и долго живут не только в неволе, но и в дикой природе. Также учёные выяснили, что рептилии и земноводные стареют с очень разной скоростью, а ещё среди них есть несколько видов, которые вообще практически не стареют.
Исследование проводила группа из 114 учёных под руководством специалистов из Университета штата Пенсильвания и Северо-Восточного Иллинойса в США. Данные для этой работы были собраны в дикой природе из 107 популяций 77 видов рептилий и земноводных по всему миру. Сюда же было включено длительное исследование австралийских короткохвостых сцинков (вид Tiliqua rugosa), проведённое Университетом Флиндерса в Южной Австралии.
Интересно, что команда обнаружила виды, которые почти не стареют, в каждой из групп животных: у лягушек, саламандр, ящериц, крокодилов и черепах.
Напомним, что самое старое живое наземное животное в мире — 190-летняя сейшельская гигантская черепаха по кличке Джонатан.
При этом доказательства выдающегося долголетия некоторых видов рептилий и земноводных отрывочны и в основном касаются животных, живущих в зоопарках, а также нескольких особей, обитающих в дикой природе. Поэтому исследовательская группа сосредоточилась на изучении именно диких популяций.
Учёные обнаружили, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют особенно низкую скорость старения и большую продолжительность жизни для своих размеров.
Кроме того, команда обнаружила, что большинство диких черепах стареют особенно медленно.
Цель учёных состояла в том, чтобы проанализировать различия в старении и продолжительности жизни в дикой природе между хладнокровными и теплокровными животными.
Существует так называемая «гипотеза терморегуляции», которая предполагает, что эктотермы (хладнокровные) стареют медленнее, чем эндотермы (теплокровные), так как метаболизм эктотермов медленнее.
Выводы группы, однако, показывают, что скорость старения и продолжительность жизни эктотермов может быть как выше, так и ниже скорости старения эндотермов аналогичного размера.
Эти результаты предполагают, что способ, которым животное регулирует свою температуру, не обязательно указывает на его скорость старения или продолжительность жизни.
Такая связь была верна только для черепах, что говорит о том, что черепахи уникальны среди хладнокровных.
Также существует гипотеза «защитных фенотипов», объясняющая высокую продолжительность жизни некоторых животных. Она предполагает, что животные с физическими или химическими признаками, обеспечивающими защиту, такими как броня, шипы, панцири или яд, стареют медленнее и живут дольше.
Команда задокументировала, что эти защитные черты действительно позволяют животным стареть медленнее и, в случае физической защиты (такой как панцирь у черепах), жить намного дольше для своего размера, чем животные без защитных фенотипов.
Замедленное старение, или «пренебрежимо малое старение», которое обнаружили учёные у некоторых видов, означает, что если шанс животного умереть через год составляет 1% в возрасте 10 лет, то даже если оно достигнет возраста в 100 лет, его шанс умереть по-прежнему составляет 1%.
О таких животных можно сказать, что они практически не стареют. К сожалению, такой особенности не наблюдается у людей: наш риск смерти от любых причин лишь повышается с каждым годом жизни.
Выводы команды ставят под сомнение то, что ранее было известно о старении у хладнокровных животных, и могут дать информацию к размышлению для будущих исследований старения у людей.
Результаты также могут помочь в разработке стратегий сохранения рептилий и амфибий, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, сообщают Вести.
Обширное исследование было опубликовано в издании Science.