Чем старше черепаха, тем меньше у неё шансов умереть. Почему у людей не так?

Международное исследование предоставило первое значимое доказательство того, что черепахи медленно стареют и долго живут не только в неволе, но и в дикой природе. Также учёные выяснили, что рептилии и земноводные стареют с очень разной скоростью, а ещё среди них есть несколько видов, которые вообще практически не стареют.

Исследование проводила группа из 114 учёных под руководством специалистов из Университета штата Пенсильвания и Северо-Восточного Иллинойса в США. Данные для этой работы были собраны в дикой природе из 107 популяций 77 видов рептилий и земноводных по всему миру. Сюда же было включено длительное исследование австралийских короткохвостых сцинков (вид Tiliqua rugosa), проведённое Университетом Флиндерса в Южной Австралии.

Интересно, что команда обнаружила виды, которые почти не стареют, в каждой из групп животных: у лягушек, саламандр, ящериц, крокодилов и черепах.

Напомним, что самое старое живое наземное животное в мире — 190-летняя сейшельская гигантская черепаха по кличке Джонатан.

При этом доказательства выдающегося долголетия некоторых видов рептилий и земноводных отрывочны и в основном касаются животных, живущих в зоопарках, а также нескольких особей, обитающих в дикой природе. Поэтому исследовательская группа сосредоточилась на изучении именно диких популяций.

Учёные обнаружили, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют особенно низкую скорость старения и большую продолжительность жизни для своих размеров.