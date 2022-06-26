Когда лучше стричься и делать маникюр: лунный календарь красоты на июль 2022

С 8 по 14 июля 2022 года

Эту неделю лучше посвятить себе — медитация на свежем воздухе, долгие неспешные прогулки помогут достигнуть гармонии.

Уход за волосами

Не стоит сейчас кардинально менять имидж — попробовать новый цвет или стрижку. А вот если подстричь посеченные кончики — это позволит новой жизненной энергии проникнуть в тело и наладить финансовые потоки.

Забота о лице и теле

Для лучшего расслабления и погружения в себя можно посетить курс классического или аппаратного массажа. Это не только снимет напряжение со всего тела, но и нормализует кровообращение, укрепит сосуды, окажет лимфодренажный эффект и избавит вас от целлюлита и отеков.

Для получения максимального эффекта в конце недели рекомендуется сходить в сауну или баню, здесь уже в зависимости от ваших предпочтений.

Маникюр и педикюр

Для маникюра лучше выбрать френч и спокойные тона, а также сделать расслабляющие ванночки для рук, чтобы смягчить кожу.

С 15 по 21 июля 2022 года

Предыдущая неделя позволила сконцентрироваться и сэкономить силы для рывка. Период с 15 по 21 июля — время для активных действий. Сейчас будет получаться все, удача любит активных! Любое начинание станет знаковым и в перспективе поможет добиться ощутимых результатов. Поэтому пора записываться в спортивный зал, осваивать новую диету, согласовать с косметологом курс омолаживающих процедур.

Уход за волосами