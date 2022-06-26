Июль будет полон неожиданностей и приятных моментов. Самое время больше бывать с семьей и друзьями. Начало месяца как нельзя лучше подойдет для работы над собой и своим сознанием.
Когда лучше стричься и делать маникюр: лунный календарь красоты на июль 2022
Июль будет полон неожиданностей и приятных моментов. Самое время больше бывать с семьей и друзьями. Начало месяца как нельзя лучше подойдет для работы над собой и своим сознанием.
Любые процедуры для лица и тела в этом месяце будут наиболее эффективны, особенно те, которые улучшают качество кожи и активно ее увлажняют.
С 1 по 7 июля 2022 года
Подходящее время поработать над своим имиджем — новая прическа, нестандартный цвет лака для ногтей. Все это не только оживит образ, но и откроет путь потоку денежной энергии.
Уход за волосами
Эта неделя отлично подходит для проведения процедур, направленных на увлажнение волос, например, для плазмотерапии. Курс из нескольких процедур сделает шевелюру блестящей, упругой и остановит излишнее выпадение.
Забота о лице и теле
Самое время сделать эпиляцию. Наилучший эффект оказывает воздействие лазером — процедура безболезненна, а результат продержится до 6 месяцев.
Солнечное излучение и высокие температуры негативно сказываются на состоянии кожи, сушат ее, вызывая ранние морщины. Первая неделя июля — наиболее подходящее время для того, чтобы посетить косметолога и провести курс биоревитализации. Гиалуроновая кислота активизирует выработку коллагена, делает кожу более упругой и притягивает к себе воду, увлажняя дерму.
Маникюр и педикюр
Красивые и ухоженные руки — визитная карточка настоящей леди. Пора делать маникюр и не бояться попробовать что-то новенькое. Например: выбрать необычный цвет лака или нанести яркий принт.
С 8 по 14 июля 2022 года
Эту неделю лучше посвятить себе — медитация на свежем воздухе, долгие неспешные прогулки помогут достигнуть гармонии.
Уход за волосами
Не стоит сейчас кардинально менять имидж — попробовать новый цвет или стрижку. А вот если подстричь посеченные кончики — это позволит новой жизненной энергии проникнуть в тело и наладить финансовые потоки.
Забота о лице и теле
Для лучшего расслабления и погружения в себя можно посетить курс классического или аппаратного массажа. Это не только снимет напряжение со всего тела, но и нормализует кровообращение, укрепит сосуды, окажет лимфодренажный эффект и избавит вас от целлюлита и отеков.
Для получения максимального эффекта в конце недели рекомендуется сходить в сауну или баню, здесь уже в зависимости от ваших предпочтений.
Маникюр и педикюр
Для маникюра лучше выбрать френч и спокойные тона, а также сделать расслабляющие ванночки для рук, чтобы смягчить кожу.
С 15 по 21 июля 2022 года
Предыдущая неделя позволила сконцентрироваться и сэкономить силы для рывка. Период с 15 по 21 июля — время для активных действий. Сейчас будет получаться все, удача любит активных! Любое начинание станет знаковым и в перспективе поможет добиться ощутимых результатов. Поэтому пора записываться в спортивный зал, осваивать новую диету, согласовать с косметологом курс омолаживающих процедур.
Уход за волосами
Стрижка, «химия», покраска — все, что позволит изменить имидж пройдет на «ура». Только важно выбрать хорошего специалиста и щадящие краски.
Забота о лице и теле
Почему бы не попробовать что-то новое? Самое время проконсультироваться со специалистом и рискнуть пройти сеанс альтера-терапии или инъекции ботокса. Подтянутый овал и отсутствие морщин не только поднимут настроение, но и помогут в построении карьеры.
Маникюр и педикюр
Эксперименты с цветом волос можно подкрепить ярким нейл-артом. Если меняться, так уж до кончика ногтей. Наращивание, новый дизайн, необычные принты — все это не только улучшит настроение, но и привлечет к себе внимание.
С 22 по 31 июля 2022 года
Эта неделя станет прямым продолжением предыдущей. Приветствуются любые активные действия — смена имиджа, посещение новых мест, занятия спортом. Почему бы не попробовать что-то новое и необычное? Например, записаться на курсы дайвинга или оседлать велосипед?
Уход за волосами
Уже середина лета и воздействие ультрафиолета негативно сказывается на состоянии волос. Для того чтобы сохранить их блеск и упругость желательно носить легкие головные уборы: шляпы, банданы, косынки, и обязательно промывать волосы после посещения пляжа. Самое время подпитать их с помощью различных масок.
Забота о лице и теле
Кожа в летнее время также нуждается в заботе. Мезотерапия — одна из самых популярных косметологических процедур, во время которой в ткани вводятся специальные коктейли, в состав которых входит гиалуроновая кислота, витамины и растительные экстракты, призванные улучшить качество кожи, напитать ее влагой и активизировать выработку коллагена.
Маникюр и педикюр
Ветер перемен дует в нужную сторону — продолжаем эксперименты. Любой нейл-арт на этой неделе оправдан, даже самый сумасшедший. Зато будет о чем внукам рассказать!
А конец июля просто необходимо отпраздновать яркой тематической вечеринкой. Почему бы не провести вечер с друзьями на Гавайях, не покидая Подмосковья? Яркие атрибуты, легкие коктейли, энергичные танцы — все это запомнится на долгое время и подарит заряд бодрости и позитива.