Почему ни в коем случае нельзя пить морскую воду?

Главный элемент соли натрий в целом не вредит нашему здоровью. На самом деле, это чрезвычайно важный электролит, помогающий регулировать разные функции нашего организма. Благодаря нашим почкам, соль, не нужная организму, при помощи мочи выводится из организма. Для этого процесса необходима вода. Именно поэтому, когда ты съел огромную пачку чипсов, ты, скорее всего, чувствуешь невероятную жажду. Твой мозг требует как следует попить, чтобы почки могли вывести из организма лишнюю соль.

Морская вода содержит как соль, так и воду, однако она слишком соленая, чтобы организм мог ее обработать. Подсчитано, что морская вода в среднем содержит 35 граммов соли на литр воды. В свою очередь соленость нашей крови - только 9 граммов на литр крови.

"Это означает, что морская вода в четыре раза соленее крови. Если ты решил пить морскую воду, то сильный прирост соли в организме воду, необходимую клеткам, направит в кровь, что в свою очередь повлияет на работу мозга и довольно быстро наступит смерть", - рассказала изданию Mental Floss ученый Кристиана Коффи.