Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны

Группа Little Big 24 июня выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине.

На видео чередуются кадры с изображением мужчин в костюмах за шахматной доской, на которой в роли фигур выступают военные; людей, чьи головы подключены через трубы к телевизору, людей с закрытыми на «молнию» ртами.

На официальном сайте группы появилось сообщение, что теперь они базируются в Лос-Анджелесе

«Little Big — are a Los Angeles-based punk-pop-rave band. A super-virus audio-visual project with a fanbase expanding through the USA, Russia, Ukraine, Spain, Canada, United Kingdom, France and more.»