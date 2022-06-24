Как подготовиться к важному разговору с партнёром: советы, чтобы грамотно донести свою мысль

• Не стройте ожиданий

Будьте готовы принять реальность во всей ее красе, иначе вы будете злиться и переживать обиду, если все пойдет не по сценарию.

• Не ставьте условий

Не требуйте взамен обязательств. Будьте готовы принять самые неожиданные объяснения в ответ.

• Не показывайте агрессию

Даже если его ответ вам не понравится. Никто не должен оправдывать ваши ожидания. Впрочем, это работает в обе стороны.

• Не навязывайтесь и не преследуйте

Дайте возможность сформироваться чувствам между вами, не педалируйте ситуацию.

• Учитывайте возможную реакцию на слезы