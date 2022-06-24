Готовясь открыться в своих чувствах, учтите несколько важных моментов. ТГ- канал по психологии подготовил несколько важных советов.
Как подготовиться к важному разговору с партнёром: советы, чтобы грамотно донести свою мысль
Как подготовиться к важному разговору с партнёром: советы, чтобы грамотно донести свою мысль
• Не стройте ожиданий
Будьте готовы принять реальность во всей ее красе, иначе вы будете злиться и переживать обиду, если все пойдет не по сценарию.
• Не ставьте условий
Не требуйте взамен обязательств. Будьте готовы принять самые неожиданные объяснения в ответ.
• Не показывайте агрессию
Даже если его ответ вам не понравится. Никто не должен оправдывать ваши ожидания. Впрочем, это работает в обе стороны.
• Не навязывайтесь и не преследуйте
Дайте возможность сформироваться чувствам между вами, не педалируйте ситуацию.
• Учитывайте возможную реакцию на слезы
Помните, что женские слезы часто вызывают у мужчин обратную реакцию, чем та, которую мы ожидаем.