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Как подготовиться к важному разговору с партнёром: советы, чтобы грамотно донести свою мысль

Limon.ee
Как подготовиться к важному разговору с партнёром: советы, чтобы грамотно донести свою мысль
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Пара выясняет отношения. Иллюстративная картинка
Пара выясняет отношения. Иллюстративная картинка Фото: Shutterstock

Готовясь открыться в своих чувствах, учтите несколько важных моментов. ТГ- канал по психологии подготовил несколько важных советов.

• Не стройте ожиданий

Будьте готовы принять реальность во всей ее красе, иначе вы будете злиться и переживать обиду, если все пойдет не по сценарию.

• Не ставьте условий

Не требуйте взамен обязательств. Будьте готовы принять самые неожиданные объяснения в ответ.

• Не показывайте агрессию

Даже если его ответ вам не понравится. Никто не должен оправдывать ваши ожидания. Впрочем, это работает в обе стороны.

• Не навязывайтесь и не преследуйте

Дайте возможность сформироваться чувствам между вами, не педалируйте ситуацию.

• Учитывайте возможную реакцию на слезы

Помните, что женские слезы часто вызывают у мужчин обратную реакцию, чем та, которую мы ожидаем.

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