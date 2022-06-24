ЩЕЛК ⟩ Похожа ли одежда мэра Нарвы, принимающей участие в торжествах, на российский флаг?

Вечером 23 июня мэр Нарвы Катри Райк разместила на своей публичной странице в Facebook фотографию празднования Иванова дня. Незадолго до этого Райк также была замечена Elu24 на праздновании Дня Победы.

Для праздника Райк надела трехцветное платье, что заставило некоторых задуматься: неужели мэр Нарвы носит платье с цветами российского флага?

Прийт Хыбемяги, главный редактор Postimees, написала комментарий под постом: "Я смотрю на эти цвета платья и думаю, хотела ли что-то Райк этим сказать. Мы сейчас привыкли видеть сигналы во всем, особенно в цветосочетаниях. Например, синий-черный-белый, или синий-желтый цвета говорят на понятном языке. Что говорят цвета российского флага на одежде мэра Нарвы? Я бы хотел ошибиться, но...".

Карте Райк Фото: Elu24

Райк ответил на комментарий Хыбемяэ несколько часов спустя и опровергла подозрения. "Хорошего Иванова дня! Я думала надеть сегодня красное платье, однако сочла это плохой идеей. Белый - это цвет флага (а не серый), так что вы ошибаетесь. Кстати, на вчерашнем платье украинская вышивка, подарок от тамошних друзей", - Райк отметила, что цвета её платья - синий, красный и серый.

Однако один из комментаторов признался, что он тоже с первого взгляда увидел цвета российского флага. "На самом деле, бегло я тоже увидел российский флаг, как и Прийт. В реальности платье могло быть другим, но от фотографии создается впечатление, что на платье действительно цвета российского флага. Однако я не стал проводить аналогии дальше, а просто подумал: "Хммм".